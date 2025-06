E

l comandante en jefe concluyó su breve anuncio a la nación la noche del sábado cuando informó sobre la misión de bombardeo de objetivos dentro de Irán así: “Y sólo quiero dar las gracias a todos, y, en particular, a Dios. Sólo quiero decir: te amamos, Dios, y amamos a nuestros grandes militares… Dios bendiga a Medio Oriente. Dios bendiga a Israel y Dios bendiga a América”.

No hay registro de una sola guerra estadunidense que no sea bendecida por su Dios. Aparentemente todas las guerras estadunidenses son divinas. Y, obviamente, es un Dios cristiano (el comandante en jefe sigue vendiendo su Biblia cristiana por 59.99 dólares). Todos los comandantes en jefe invocaron a Dios en sus guerras y obligan a todos a rendirle tributo en cada ocasión bélica oficial.

El mejor historiador de este fenómeno es Bob Dylan, en su canción With God on Our Side (aquí, la versión de los Neville Brothers: https://www.youtube.com/watch?v=eH_6qdk8zAE), la cual cuenta cómo en cada guerra de este país se afirmaba que Dios estaba de nuestro lado . En un verso dice que llegó la guerra de Vietnam: Alguien me puede decir /¿para qué estábamos combatiendo? / Tantos jóvenes murieron / Tantas madres lloraron / Ahora yo pregunto / ¿Dios estaba de nuestro lado? Y al concluir, comenta que, agotado, Si Dios está de nuestro lado / Él detendrá la próxima guerra .