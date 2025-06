Coincidiendo con Katya Colmenares (2025), reconocemos que Israel impone una cortina de humo para maquillar el horror de la verdad para no declarar abiertamente que hace la guerra al pueblo palestino e iraní para robar, someter, imponerse y dominar. Frente a esta realidad, los científicos sociales no podemos permanecer indiferentes a la cultura del odio, miedo y destrucción; situémonos del lado de los oprimidos, no seamos altavoces del imperio.

Gregorio Zamora Calzada y Ma. de Jesús Araceli García Millán

Impacta la foto de la portada del viernes

Qué dura portada la del pasado viernes. Les diré que en mi perspectiva vienen sobrando la noticia principal y notas secundarias. No es que sea indolente a los estragos del, hasta entonces, huracán Erick; lo jocoso del fallo del tribunal contra Elektra; las declaraciones que hace la presidenta Sheinbaum protegiendo la elección judicial o el pavor mediático que producen ver en conjunto Putin, Xi, Israel e Irán.

No. Lo que me sacude es la foto, sin registro específico de autor, por lo menos en la portada, y el respectivo título: Arena, a falta de comida en Gaza . Es una imagen que, suponiendo la honestidad del Premio World Press Photo of the Year, ganará como la imagen de este año y que, terriblemente, representa la mancha de nuestra generación. Lamentable de verdad.

Lobsang Ariel Pineda Escamilla

Solicita intervención de Rosa Icela Rodríguez

Nos han informado que Ahisha Jalil Castillo, quien está privada de su libertad con número de expediente 3 mil 125, en el Centro Federal de Readaptación Social número 16 CPS Femenil Morelos, ubicado en Coatlán del Río, Morelos, está muy grave a consecuencia de una hernia estomacal estrangulada que la puede llevar a la muerte si no se le interviene quirúrgicamente de inmediato en un hospital calificado de la entidad.

Es por ello que solicitamos a Rosa Icela Rodríguez Velázquez, titular de la Secretaría de Gobernación, que, con base en investidura, coadyuve para que esta mujer de 55 años no pierda la vida por falta de atención hospitalaria. Muchas gracias.

Álvaro Urreta, secretario ejecutivo del Consejo de Desarrollo Social de Morelos

