“Ser un artista independiente es como estar en una lancha que siempre se está hundiendo, empiezas a sacar agua de un lado y de repente ya está lleno el otro. Me di cuenta de que realizar el disco era muy costoso, por lo cual decidí tomar más responsabilidades y dije: ‘puedo convertirme en el arreglista y en el productor’, y como estaba cursando la universidad, invité a mis amigos que se unieron en este viaje.

Durante mucho tiempo me guardé el disco, quise que tuviera una narrativa completa, publiqué otras canciones, pero siempre trabajé en este proyecto en la oscuridad, preparándolo para cuando ya estuviera listo , agregó.

Para realizar el álbum entendí que las cosas no se hacen de un día para otro, me tuve paciencia. Estamos en una cultura de la inmediatez impuesta por las redes sociales y plataformas digitales, pero a veces hay que saber que no es posible seguir a esa velocidad , compartió Volkov.

El miércoles, el cantante estará acompañado por Federico Aguilar en la batería, Juan José Espinoza en la guitarra y Alan Saturno Chiu en el bajo, también se contará con la participación especial de Begoña Ibarreche y se proyectará un documental dirigido por Daniel Carrera, con fotografía de Pierre Clemenceau, que narra el proceso de creación independiente y autogestionado de ese proyecto.

Tengo la intención de grabar el concierto en el Hilvana para tener una versión en vivo del disco y después planearé una gira a nivel nacional. Para tener una escena musical sana se necesita que apoyemos a los espacios independientes, para que muchos artistas tengan la oportunidad de exponer su trabajo, también los medios de comunicación independientes deben dar más espacio a los artistas mexicanos. Si queremos tener una industria de música mexicana que sea rica y que demuestre la gran paleta de ritmos que tenemos, necesitamos apoyarnos entre todos , afirmó Andrés.

Las puertas del recinto, ubicado en México-Tenochtitlan 17, colonia Buenavista, alcaldía Cuauhtémoc abren a las 18 horas. Para conocer más de Andrés Volkov se puede consultar sus redes sociales (@andres_volkov) y a su página web www.andresvolkov.com