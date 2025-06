Rosario Jáuregui Nieto

Lunes 23 de junio de 2025

No apagues la luz que no te escucho , dice Aranza a su madre en uno de los Ocho cuentos sobre mi hipoacusia (2021), documental de la directora argentina Charo Mato, quien aborda su propia experiencia de pérdida auditiva y la colocación de un implante coclear, pequeña computadora que sustituye el sentido del oído.

La realizadora acerca al espectador a personajes que cuentan cómo viven el silencio y los retos que deben enfrentar, como aprender a leer los labios y a comunicarse con la gente. También muestra su feliz encuentro con el sonido y la palabra hablada, posible gracias a un oído electrónico.

En México hay miles de historias parecidas a las del documental. La Asociación Mexicana para la Audición Ayúdanos a Oír, AC (Amaoír), fundada por Gonzalo Corvera Behar, da cuenta de las mil 200 personas con pérdida auditiva a las que ha asistido para recibir un implante coclear en tres décadas de labor.

Una de ellas es la de Jorge Rodrigo Vázquez Olivos, un joven de 18 años con pérdida auditiva congénita, estudiante de preparatoria y programación, quien relata: A los 4 años recibí el primer implante coclear. Ahora tengo un nuevo procesador. Me operaron en marzo para cambiarlo porque no estaba haciendo conexión. No escuché durante un mes .

Añade: “Al principio tuve mucha dificultad, como reconocer algunas palabras. Asistí a muchas terapias. Batallé para adaptarme y que me aceptaran mis compañeros. Ahora me siento feliz porque puedo socializar con mis amigos, puedo jugar y reír con ellos; es increíble. El implante coclear hace que me sienta una persona normal. A la gente le llama la atención la cicatriz de la operación y el aparato. Me preguntan qué es y les respondo que es para oír y me dicen: ‘¡ay, qué padre!’ Escuchar es una maravilla; es una oportunidad de incorporarme al mundo”.