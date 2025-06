La tercera y última versión fue producto de Maurice Pivar y Lois Weber, quienes editaron la película a nueve carretes. Gran parte del material rodado por Sedgewick fue eliminado, excepto el final. Esta versión, que contiene material tanto de la original de Julian como alguno de la relaboración de Sedgewick, se estrenó el 6 de septiembre de 1925 en el Teatro Astor de Nueva York. Fue un éxito de taquilla al recaudar más de 2 millones de dólares. En 1930 fue restrenada sonorizada y con algunos nuevos diálogos; no obstante, esta versión se perdió y sólo se conserva la banda sonora.

Iniciada a finales de 1923, la producción tuvo problemas desde el principio. Al parecer Julian y Chaney no se llevaban bien. El prestreno fue en Los Ángeles el 7 y el 26 de enero de 1925. El filme fue presentado con una orquesta de concierto que tocó la música compuesta por J. Carl Briel. Debido a la pobre crítica y las reacciones, se detuvo el estreno. Julian pidió que se volviera a rodar; sin embargo, se retiró del proyecto. Edward Sedgwick fue asignado por el productor Laemmle para redirigir la mayor parte de la película.

El actor Lon Chaney y la película silente El fantasma de la ópera (1925) resultan inseparables. ¿Quién no ha sentido terror al toparse con su rostro imponente y grotesco? De allí su apodo El hombre de las mil caras, porque Chaney (1883-1930) era un maestro del maquillaje.

Una vez restaurada, la versión original muestra los fotogramas con los tintes habituales de la época, mientras la parte del baile de máscaras y la azotea fue rodada en el incipiente tecnicolor. Los escenarios que recreaban la ópera parisina fueron los primeros levantados en un enorme plató de acero y cemento que no fue demolido hasta 2014.

En 1998, la película fue considerada cultural, histórica y estéticamente significativa por la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, y seleccionada para su preservación en el National Film Registry.

Nacido con el nombre de Leonidas Frank Chaney, en Colorado Springs, Estados Unidos, Lon Chaney fue considerado uno de los actores más versátiles de los comienzos del cine, recordado principalmente por sus interpretaciones de personajes torturados, a menudo grotescos y afligidos, y por su habilidad para el maquillaje. Hijo de padres sordos, desde niño Chaney aprendió a comunicarse con pantomima.

Su carrera en los escenarios comenzó en 1902, al viajar con actores populares del teatro y el vodevil. Debido a problemas maritales tuvo que abandonar el ámbito teatral y dedicarse a las películas. En 1917, Chaney era un actor relevante en Universal Studios, aunque eso no se reflejaba en su salario. Tras abandonar la empresa, fue hasta 1919 que tuvo una actuación destacada como La Rana, un hombre que finge ser un lisiado que se cura milagrosamente en El milagro (The miracle man). La película no sólo exhibió su habilidad actoral, sino su talento como maestro del maquillaje.

Chaney creó dos de los personajes más grotescamente deformados de la historia del cine: Quasimodo, el campanero de Notre Dame, y Erik, el fantasma de la Ópera de París. Sus representaciones, sin embargo, buscaban una reacción de simpatía y tristeza entre la audiencia, todo lo contrario a atemorizarlos o hacerles sentir rechazo hacia esos personajes desfigurados que tan sólo eran víctimas de la vida.

El actor también era bailarín, cantante, dueño de una voz de barítono y un comediante muy hábil. Desafortunadamente desarrolló una neumonía mientras filmaba Thunder en el invierno de 1929. A finales de ese mismo año se le diagnosticó cáncer de pulmón. Murió unas semanas después del lanzamiento de una nueva versión de El trío fantástico.