Lunes 23 de junio de 2025, p. a34

La imagen que mejor define el nivel de México en la Copa Oro es la del técnico nacional Javier Aguirre, muchas veces preocupado y pensativo, con una evidente frustración por las señales que deja su equipo rumbo al Mundial de 2026. Su molestia remite a un tiempo en el que el Tricolor era un rival apagado y sin afán por el trabajo, pendiente de los chispazos individuales como en procesos que encabezaron otros en su cargo. Durante más de 80 minutos, el empate ante Costa Rica (0-0) descubrió las debilidades ofensivas de sus jugadores, dominantes en un inicio, pero faltos de imaginación para imponerse al experimentado portero Keylor Navas en el Allegiant Stadium, en Las Vegas.

Aunque dirige desde hace más de 30 años, Aguirre no entiende de mundos sencillos. Los dos anteriores procesos que estuvo en el cargo –Corea-Japón 2002 y Sudáfrica 2010– atrajeron las mismas críticas sobre el desempeño de su plantel. Desde las fallas de César Montes hasta los ataques de Raúl Jiménez que terminaron en las manos de Navas, el primer tiempo del Tricolor representó los valores que su afición exige para mejorar el presente futbolístico: dedicación, sencillez y liderazgo. Ajeno a cualquier forma de estridencia, Costa Rica mostró su orgullosa vinculación con la idea de Miguel Herrera, su entrenador y referente en el vestuario.