Así, los merengues cumplieron ante más de 70 mil seguidores en el estadio Bank of America, en Charlotte, con la etiqueta que portan como uno de los favoritos y el más ganador en la historia del torneo con el formato anterior en el cual sólo competían seis clubes.

El panorama del Pachuca en el Mundial de Clubes se vislumbraba complejo desde hace semanas, una situación que se concretó ahora al quedar eliminado luego de ser goleado 3-1 por el Real Madrid, uno de los equipos de mayor jerarquía internacional y el cual celebró su primer triunfo –a pesar de jugar con un hombre menos– bajo el mando de una de sus ex estrellas, Xabi Alonso.

La nota destacada para Lozano y los Tuzos fue el haberse arriesgado a enfrentar al temible Real Madrid con un plantel de jóvenes tricolores como Bryan González, Alan Bautista, Alexéi Domínguez y Elías Montiel, quien descontó al minuto 80 y ahora puede presumir a sus 19 años de anotarle un gol al prestigioso Real Madrid.

Señalan a Cabral por acto de racismo

El encuentro sólo se vio manchado cuando el silbante Ramón Abatti activó el protocolo (90) contra actos discriminatorios y de racismo tras una discusión entre el alemán afrodescendiente Antonio Rüdiger, defensa merengue, y Gustavo Cabral

Versiones señalan que Cabral habría insultado a Rüdiger con la palabra mono , por lo que el Real Madrid habría solicitado que se abra una investigación.

Nos ha comentado algo Tony (Rüdiger) y los apoyamos. Creo que se activó el protocolo de la FIFA. Si ha sucedido, pues se toman las medidas. Es algo inaceptable. En el futbol no hay tolerancia a esto y, si sucede, que se tomen las medidas. Le creemos a Antonio y ya se investiga , dijo Alonso tras el juego.

Jaime Lozano aseguró desconocer lo sucedido: me acabo de enterar. No puedo darte una explicación al respecto porque es la primera vez que escucho esta noticia . Cabral indicó que sólo fue una discusión, el árbitro hizo una señal de racismo, pero no hubo nada, es una palabra que decimos en Argentina .

Con el empate a cero entre el Salzburgo y Al Hilal, el Madrid se quedó con el liderato, mientras que el equipo austriaco es segundo con cuatro puntos y el plantel árabe es tercero con dos unidades.

El último reto del Pachuca en el Mundialito será el jueves ante Al- Hilal, al tiempo que los madridistas buscarán sellar el pase frente al Salzburgo.

Avanzan Juventus y Citizens

En el sector G, Juventus y el Manchester City aseguraron su pase a los octavos de final al conseguir una segunda victoria.

La Vecchia Signora goleó 4-1 al Wydad Casablanca con un doblete del turco Kenan Yildiz para tomar el liderato, y más tarde los Citizens se impusieron 6-0 a Al Ain con un penal del noruego Erling Haaland.