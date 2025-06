Alma E. Muñoz y Luis A. Boffil Gómez

Corresponsal

Periódico La Jornada

Domingo 22 de junio de 2025, p. 5

Mérida, Yuc., La presidenta Claudia Sheinbaum, de gira por el sureste del país, volvió ayer a reconocer a los mexicanos que viven en Estados Unidos como los mejores trabajadores del mundo, aunque a veces los maltratan .

En su visita a Mérida, Yucatán, la mandataria afirmó que el pueblo de México es ejemplo a nivel mundial. Lo que ha traído esta enorme transformación en el país es un enorme orgullo. Miren, acabo de ir a una reunión internacional, se llama el G-7 y nos invitaron a México, y ¿saben por qué? Por ustedes, por lo que representa el pueblo de México a nivel internacional , destacó.

Un pueblo justo, digno, honesto, trabajador, que da ejemplo aquí en México y también allá, en Estados Unidos, porque nuestros paisanos, a quienes a veces maltratan, que se oiga bien y que se oiga fuerte: son los mejores del mundo, hacen funcionar a la economía de nuestro vecino país , sostuvo.

Antes de hacer un recorrido por la obra de lo que será el nuevo Hospital O’Horán, Sheinbaum negó que en Yucatán haya desabasto de energía eléctrica e informó que existen suficientes plantas para garantizar electricidad a la entidad.

Hay un programa de mantenimiento normal de la Comisión Federal de Electricidad, hay suficiente energía eléctrica para Yucatán y va a haber más porque viene el gasoducto y una nueva planta de abastecimiento, para que no haya engaños, que no haya propaganda que no tiene nada que ver con la realidad.

La Presidenta supervisó la construcción del Hospital General Agustín O´Horán del IMSS-Bienestar, que cuenta con una inversión de más de 4 mil 700 millones de pesos, beneficiará a 2.1 millones de personas del sureste mexicano y será inaugurada en diciembre.

Antes, Sheinbaum presidió la entrega de tarjetas del programa La Escuela es Nuestra en el municipio de Izamal, cuyo objetivo es garantizar que ningún estudiante de Yucatán quede excluido por motivos económicos.