Por otro lado, también coincidente es el arranque de una campaña de apoyo precisamente a esa candidata, que subraya que sería la primera mujer rectora general de la UAM. Esto se complementa con la coincidencia de que como mujer tendría el camino libre, pues aparentemente decidieron no participar otras dos funcionarias, una de ellas –nada menos que la secretaria general de la UAM– que hasta hace tiempo no habían descartado su interés en el puesto (la secretaria de la Unidad Xochimilco sería la otra). Con esta coincidencia se destaca favorablemente el tema del género en favor de la doctora, pues queda una sola mujer y cuatro varones candidatos.

Difícil perder, a menos de que la Junta, más que coincidencias, tome en cuenta lo que llama la atención en las comunidades de abajo: el papel tan duro y represivo que con naturalidad asumió durante (y después) del paro de dos meses de estudiantes mujeres y feministas en 2023, porque como muestra el video oficial –si no se suprimió esa porción–, casi al final de la primera parte de la sesión 522 (10/3/2023) del Colegio Académico, los seis rectores de la UAM son informados al oído de que una tras otra de las unidades de la UAM se sumaban al paro. Y allí, a diferencia de los demás que sólo se muestran sorprendidos, la rectora Medina, de Iztapalapa, explota y en sonoros decibeles ante la ofensa que le significa esa decisión estudiantil, culpa de daños a las feministas, al sindicato, a los trabajadores y estudiantes.

Obviamente, fue en esa unidad donde durante los dos meses siguientes los diálogos no prosperaron, como en otras unidades, en una universidad que a partir de entonces no ha dejado de tener decisiones autoritarias de unos cuantos y en consecuencia más paros y protestas, otro futuro sería deseable y no el que garantiza la opción dura como único camino para la UAM; designación que –otra coincidencia– favorecería lo que ocurre en Xochimilco. Ahí, como respuesta a las protestas y firmas por el despido de Hinojosa, un comunicado de la directora de Sociales habla de compromiso con la innovación , y dice que luego de “evaluar… se identificaron prácticas que contravienen la legislación… (y) que hacían necesario… tomar las decisiones pertinentes”. Como no se informa, sin embargo, si el actual será el único caso (¿otra coincidencia?) o si con la evaluación pueden surgir más decisiones pertinentes , el despido de Miguel Ángel Hinojosa se ha convertido en una ominosa señal de hasta dónde puede llegar esta evaluación.

Esto convierte a la innovación en una verdadera campaña de temor, que es, esa sí, una práctica profundamente irregular que crispa el clima laboral. En lugar de eso, hay que reinstalar al despedido y transparentar las evaluaciones. También urge eliminar la continuación del examen único en la UNAM e IPN.

Y por la paz más amplia, romper relaciones con Israel.

* UAM-X