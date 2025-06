Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 10

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo aseguró este viernes que los trabajadores de plataformas digitales, como choferes y repartidores, no deben temer por la próxima entrada en operación de la reforma laboral que los reconoce como empleados formales, pues mantendrán la flexibilidad de su labor y obtendrán derechos como la seguridad social. No cambia la manera en que están laborando, si deciden que van a trabajar 4 horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo, lo que cambia es que ahora tendrán derechos, afirmó.

Durante su conferencia matutina, Sheinbaum explicó que, aunque inicialmente las empresas no estaban de acuerdo, se alcanzó un consenso tras meses de diálogo. “Lo que se busca es que las empresas reconozcan a los trabajadores como trabajadores. No puede ser que se establezca una relación de ‘socio’ cuando no hay ni reparto de utilidades”, señaló. Añadió que también se construirá por consenso con empleados y empresarios la semana laboral de 40 horas, pues dijo que no se trata de imponer nada ni de que sea de un día para otro .

La reforma, publicada en diciembre de 2024, entrará en operación el 1º de julio con una etapa piloto de seis meses. Establece que quienes generen ingresos iguales o superiores al salario mínimo mensual tendrán acceso a todos los derechos laborales: afiliación al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), cobertura por riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, pensión por vejez, invalidez, vida, y acceso a guarderías y otras prestaciones. Quienes no lleguen a ese umbral también estarán protegidos en caso de accidentes laborales.