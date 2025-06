Carolina Gómez Mena y Laura Poy Solano

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 8

En el tercer aniversario del asesinato de los jesuitas Javier Campos y Joaquín Mora Salazar, el doctor Luis Arriaga Valenzuela, rector de la Universidad Iberoamericana (Ibero) aseguró que el caso Cerocahui es una herida abierta que duele a la Compañía de Jesús y a la sociedad en general .

El también defensor de derechos humanos sostuvo que es un caso emblemático –en el que también fue asesinado el guía de turistas Pedro Palma–, porque revela bien las falencias de un sistema de justicia muy quebrado .

Aparte, Francisco Javier Acero Pérez, obispo auxiliar de la Arquidiócesis Primada de México, al encabezar una misa por un nuevo aniversario luctuoso de los jesuitas, dijo que el plomo cargado de corrupción no puede silenciarse. Mientras no podamos enterrar a todas las víctimas de esta sangrienta época que vivimos, no podemos establecer la paz .