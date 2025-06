Arturo Sánchez Jiménez y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 8

La presidenta Claudia Sheinbaum advirtió ayer que una operación como la de la refinería clandestina descubierta esta semana en Coatzacoalcos, Veracruz, requiere conocimientos técnicos avanzados, como el de ingenieros químicos, quienes pueden o no trabajar en Pemex . Ante ello, afirmó que las investigaciones en curso llegarán hasta donde sea necesario, sin proteger a ningún involucrado en la venta ilegal de combustibles.

Para hacer una refinería de este tipo requieres ingenieros químicos, esencialmente. Pueden trabajar en Pemex o no. Entonces, ya la investigación nos va a dar respuestas, dijo en su conferencia matutina.

Esta semana, las autoridades descubrieron un centro de producción clandestina de diésel en Veracruz, donde autoridades federales incautaron más de 500 mil litros de crudo y equipo especializado para la elaboración ilegal de combustibles.