Jared Laureles y Jessica Xantomila

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 4

En el Día Mundial del Refugiado, organizaciones defensoras de los derechos de esta población alertaron que hay muchos retos por enfrentar como el retraso en los trámites de solicitudes de asilo en México, así como un mayor número de personas que necesitan protección.

Indicaron que esta situación se agudiza especialmente porque la Comisión Mexicana de Ayuda a Refugiados (Comar) sufre la reducción de su presupuesto por los recortes que ha hecho la Agencia de la ONU para los Refugiados (Acnur), debido a la merma en los recursos que le otorga Estados Unidos.

También lamentaron que la Subsecretaría de Derechos Humanos de la Secretaría de Gobernación y la Comar no hicieran pública la conmemoración de este día: no es una buena señal... no tendría que ser ni a puerta cerrada ni ser tan limitado .

Lucía Chávez, de Asylum Access México, señaló que por la reducción de fondos la Comar ha reducido su personal y en consecuencia los solicitantes de refugio acceden más lentamente a los documentos .

Expuso que hay solicitantes que tienen hasta siete meses sin ser recibidos, lo que les ha impedido acceder a un empleo digno u otros derechos, como alimentación y salud.

Sin capacidad para atender todas las peticiones