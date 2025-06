Alonso Urrutia y Arturo Sánchez

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 3

Al justificar el paquete de propuestas de nuevos cónsules que esta semana envió al Senado, la presidenta Claudia Sheinbaum informó que este listado se procesó a partir de una convocatoria, no abierta, pero sí a personas que quisieran participar , además de los que ya forman parte del Servicio Exterior Mexicano.

Sostuvo que se incorporó como requisito que tuvieran sensibilidad social y estuvieran dispuestos a esta nueva atención a nuestros connacionales que están en Estados Unidos .

La mandataria explicó en su conferencia mañanera que para la selección la Secretaría de Relaciones Exteriores integró un comité que revisó una serie de puntos –por ejemplo, si hablaban inglés –, además de la experiencia en el trabajo, y si conocían el funcionamiento de los consulados.

–¿Qué respondería a quienes han realizado críticas sobre estas propuestas y han hablado, incluso, de una especie de pago de favores a priístas y ex priístas?

–Miren, si hubiéramos propuesto otras personas, también nos hubieran criticado. Lo que sí es importante es que sepan que se hizo un proceso de selección; había muchas otras personas que querían participar, pero no reunían los perfiles. Se hizo un proceso de selección y se eligieron a estas personas. Y todos están a prueba siempre.

Sheinbaum adelantó que aún falta nombrar a algunos embajadores, además de otros cónsules cuya designación no requiere de la aprobación del Senado. De igual forma, dijo que algunos cónsules actuales están haciendo un muy buen trabajo, en algunos casos fueron designados por el ex presidente Andrés Manuel López Obrador, pero bajo las disposiciones del servicio exterior no pueden permanecer más de cinco años en el encargo, por lo que deberán ser sustituidos.