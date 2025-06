Ap y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 20

Washington. Una jueza federal concedió ayer una orden judicial preliminar que bloquea los intentos del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para impedir que la Universidad Harvard reciba a estudiantes extranjeros, en momentos que la Casa Blanca emitió una dura respuesta a una estatua erigida en el National Mall para protestar contra el desfile militar por el cumpleaños del mandatario.

La orden de la jueza federal del Distrito Allison Burroughs preserva la capacidad de Harvard para recibir a alumnos mientras se decide el caso, lo que representa otra victoria para la escuela de la Ivy League, al tiempo que desafía múltiples sanciones gubernamentales en medio de la batalla legal.

Aprobado por el dictador, escultura de 2.4 metros de altura presenta una mano pintada de oro que levanta el pulgar mientras aplasta la corona verdeazulado de la Estatua de la Libertad, cuya base está decorada con placas que destacan frases de líderes autoritarios que elogian al presidente de Estados Unidos, reportó The Daily Beast en su sitio web.

Si estos activistas demócratas vivieran en una dictadura, su horrible escultura no estaría ahora mismo en el National Mall , expuso Abigail Jackson, vocera de la Casa Blanca, a The Washington Post en un comunicado por correo electrónico.

La pieza fue concebida como un crítica al desfile del magnate el pasado 14 de junio para celebrar el 250 aniversario de las fuerzas armadas estadunidenses, fecha que coincidió con el cumpleaños 79 de Trump, informó el Post.

En tanto, la administración Trump envió avisos de despido a más de 600 empleados de Voice of America, organización de noticias financiada con fondos federales que proporciona informes independientes a países con libertad de prensa limitada, informó The New York Times.