No representa un riesgo de fuga, y la evidencia presentada indica que no es un peligro para la comunidad. Punto final , sentenció Farbiarz.

Khalil fue liberado después de que el magistrado Michael Farbiarz aseguró que sería muy, muy inusual que el gobierno –que buscaba deportarlo– continuara deteniendo a un residente legal en ese país que probablemente no huiría y que no había sido acusado de ningún acto de violencia.

Vance visita Los Ángeles

En este contexto, durante su visita a la urbe angelina, JD Vance acusó al gobernador, Gavin Newsom, y a la alcaldesa, Karen Bass, de alentar protestas violentas contra la política de inmigración de Trump, señalamientos que ambos mandatarios rechazaron y calificaron de mentiras y disparates .

Durante su visita, Vance llamó José al senador demócrata Alex Padilla, cuando dijo que esperaba su presencia “para hacer una pregunta. Supongo que decidió no venir porque no había teatro. Y punto. Quieren poder regresar a sus grupos de extrema izquierda y decir: ‘Miren, yo me enfrenté a la vigilancia fronteriza. Me enfrenté a Donald Trump’”, añadió en una aparente referencia a un altercado que tuvo la semana pasada el legislador en un acto de la secretaria de Seguridad, Kristi Noem.

Por otra parte, en medio de los intensos esfuerzos de deportación de Trump, el ICE podría quedarse sin dinero el próximo mes, pues ya superó el presupuesto en mil millones de dólares, según Axios. Legisladores demócratas y republicanos, preocupados, opinaron que la agencia podría violar la ley si sigue gastando a los niveles actuales.