Sábado 21 de junio de 2025, p. 22

En medio de temperaturas extremas que han alcanzado los 40 grados centígrados, más de 80 por ciento de los hogares y negocios en Hermosillo han denunciado fallas en el suministro eléctrico, lo que provoca afectaciones a la salud, daños materiales y pérdidas económicas, denunció Ignacio Peinado Luna, presidente de la Unión de Usuarios en Sonora.

Explicó que los apagones ocurren en las colonias más vulnerables, situación que evidencia que existe injusticia energética .

Acusó que en los últimos días, colonias como Villa Verde, Pedregal, Puerta del Rey y Praderas del Sol han permanecido sin energía por lapsos de hasta 30 horas; esto provoca que cientos de familias, adultos mayores y menores no puedan utilizar ventiladores, la refrigeración ni agua potable. Los apagones también han provocado averías en electrodomésticos y que los alimentos se echen a perder, lo que afecta aún más la economía doméstica.

Detalló que los apagones ocurren por doquier, no excluyen sectores sociales, pero evidentemente pasa más en los sectores populares, no en los de alta y mayor plusvalía, pues ahí tienen mejor infraestructura y equipo para garantizar el suministro de energía.

La situación es crítica. No hay transformadores ni mantenimiento preventivo, y los equipos actuales ya no responden a la demanda. No es por causas naturales, es por falta de inversión en infraestructura , aseguró Peinado Luna.

Indicó que, aunque ocho de cada 10 hogares reportan afectaciones, la Comisión Federal de Electricidad (CFE) no reconoce las fallas si no se hace un reporte individual al 071.