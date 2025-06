Bruselas. La Unión Europea (UE) prohibirá a las empresas chinas participar en licitaciones públicas del bloque de productos médicos por un valor igual o superior a 60 mil millones de euros (68 mil 900 millones de dólares) al año, tras concluir que las empresas del continente europeo no tienen acceso justo en China.

La comisión anunció el viernes que excluiría a las empresas chinas de las compras públicas de la UE superiores a 5 millones de euros.

Un representante de la UE dijo que, guiándose por las cifras de Medtech Europe, el mercado de tecnología médica de la UE tuvo un valor de unos 150 mil millones de euros en 2023 y que la contratación pública representa una cuota de 70 por ciento.

Los contratos de más de 5 millones de euros representaban sólo 4 por ciento de las licitaciones, pero suponían alrededor de 60 por ciento en valor, dijo el representante.

Las ofertas seleccionadas deberán garantizar que no incluyen más de 50 por ciento de productos sanitarios procedentes de China. Si no hay proveedores alternativos, no se aplicará la exclusión. Los miembros de la UE respaldaron el plan a principios de mes.