Afp y Europa Press

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. a11

Londres. El tenista español Carlos Alcaraz cumplió ayer con su parte para eliminar al francés Arthur Rinderknech, tras vencerlo por parciales de 7-5 y 6-4, y clasificarse a las semifinales del torneo ATP 500 de Queen’s, en Londres, a sólo 10 días del comienzo del Abierto de Wimbledon, donde tratará de defender su doble corona.

Después del maratón que tuvo en la ronda anterior en el césped inglés, el número dos del mundo logró su victoria 40 de la temporada, (la número 16 consecutiva, con lo que extendió la mejor racha de triunfos en su carrera), en una hora y 20 minutos ante el combativo francés (número 80 del orbe), quien estuvo a dos puntos de apuntarse el primer set.

Alcaraz, de 22 años de edad, recuperó el aliento tras la batalla de tres horas y media contra Jaume Munar y empleó su máximo esfuerzo en los momentos claves para meterse a las semifinales, donde buscará el boleto a una nueva final tras ganar Roma y Roland Garros.