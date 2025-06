Karla Torrijos

Sábado 21 de junio de 2025

El boxeador mexicano Saúl Canelo Álvarez aseguró que ya dejó en el pasado el decepcionante combate que sostuvo en mayo ante el cubano William Scull, por lo que aho-ra está enfocado en su próxima pelea frente al estadunidense Terence Crawford, la cual, dijo, será histórica, pues confió en que podrá extender su legado de campeón indiscutible de peso supermediano.

Fue una decepción porque yo quería pelear, pero para eso se necesitan dos boxeadores. Ya dejé eso atrás y ahora estoy cien por cien-to concentrado en lo que vendrá en esta nueva pelea, que, estoy segu-ro, estará en los libros de historia de este deporte. Estoy muy emocionado por este duelo , comentó ayer el originario de Guadalajara, Jalisco, en la primera conferencia de prensa antes del enfrentamiento, el cual se llevará a cabo el 13 de septiembre en el Allegiant Stadium de Las Vegas, casa de los Raiders de la NFL.

En el primer cara a cara entre ambos púgiles, el cual fue transmitido vía streaming por Ring Magazine desde Riad, Arabia Saudita, el estadunidense no se dejó amedrentar por su oponente y prometió que éste será un combate diferente. Escuché que quiere pelear, lo he hecho durante toda mi vida y no voy a correr, no estoy mintiendo. Es un nuevo enfrentamiento, es mi momento y voy a ganar .

Tras estas palabras, el mexicano, quien expondrá sus títulos de peso supermediano del Consejo Mundial, Organización Mundial, Asociación Mundial y Federación Mundial de Boxeo, respondió: “Es un gran peleador, pero no es Canelo. No me vencerá, no se preocupen por eso. Él debería estar preocupado por sí mismo porque soy muy peligroso. Esta va a ser una de las mejores peleas en mi carrera y estoy muy motivado”.