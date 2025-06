Keith Jarrett grabó con Jan Garbarek el disco Belonging en lo que se denominó El Cuarteto Europeo de Jarrett, quien firmó con seudónimo debido a intríngulis de la disquera con la que había firmado antes.

El Cuarteto Europeo de Keith Jarrett: Jan Garbarek en saxos tenor y soprano; Palle Danielsson en contrabajo; Jon Christensen en los tambores.

El disco consta de tres hermosas baladas: Blossom, Belonging y Solstice, y tres composiciones propulsivas: Spiral Dance, Long As You Know You’re Living Yours y The Windup. De inmediato se convirtió en un clásico, un disco de culto.

Es un álbum muy hermoso, lleno de sutilezas.

Hay que hacer notar que tanto Keith Jarrett como Jan Garbarek son poseedores no solamente de un estilo inconfundible y único, sino de algo que pocos artistas logran: un sonido propio.

Bastan unas cuantas notas para saber que es Keith Jarrett quien está al piano, al igual que sucede con el instrumento mágico de Jan Garbarek, en especial su sax soprano, que logra un sonido muy semejante al del oboe, que es de los más hermosos que existen.

En los hechos, las semejanzas y diferencias: el disco original, el de Keith Jarrett, dura una hora con dos minutos, mientras el de Branford Marsalis dura 46 minutos y 17 segundos. Algo así como la diferencia entre la grabación de Wilhelm Furtwängler con la Quinta Sinfonía de Beethoven, que dura una eternidad menos que cualquiera otra.

Vale la pena volver a escuchar el disco original y luego el de Marsalis, o al revés, no importa, lo relevante es que tenemos dos álbumes autónomos, macizos, hermosos, fascinantes.

No deja de llamarnos la atención que al grabar Marsalis un disco que ya todos conocemos, se forma un juego de espejos muy curioso, porque en la práctica, es como si una compañía de teatro pusiera en escena una obra que creó, sin escribir la obra sino simplemente improvisando, otro grupo, y así cada actor toma el papel de otro actor.

Y otra variante curiosa: en el disco original, el protagonista es Keith Jarrett, mientras en el segundo caso la voz principal se traslada al saxofón, es decir a Branford Marsalis, quien a su vez cumple el papel de Jan Garbarek mientras el resto del cuarteto de Marsalis no la tiene nada fácil, porque el pianista Joey Calderazzo tiene que tomar el sitio nada menos que de Keith Jarrett, mientras que el bajista Eric Revis el del sublime Palle Danielsson y Justin Faulkner (vaya apellido) el del gran maestro nórdico Jon Christensen.

Algo semejante ocurrió cuando Branford Marsalis decidió grabar otro disco completo, tal cual, en este caso una piedra angular de toda la cultura jazz: A Love Supreme, del semidiós John Coltrane, donde Marsalis tomó el papel de Coltrane, Joey Calderazzo el de, nada menos, McCoy Tyner, Eric Revis en el sitio de Jimmy Garrison y Jeff Tain Watts se puso el traje de Elvin Jones. Y ese es el otro ejemplo mencionado párrafos atrás en este texto.

Ya en la grabación anterior de Branford Marsalis estaba la semilla, pues en el disco previo al que hoy reseñamos, es decir el hermoso disco de hermoso título The Secret Between the Shadow and the Soul, de 2019, el track final es la fabulosa pieza The Windup, que forma parte del disco Belonging, de Keith Jarrett, y como les salió bien chida, fue entonces cuando Branford y sus muchachos tomaron la decisión de la siguiente manera: inguesu, grabemos el disco de Jarrett completo.

Finalmente, resulta muy divertido y apasionante poner una a una las piezas primero con Jarrett y luego con Marsalis para irlas comparando hasta que llega un momento en el que nos preguntamos: ¿qué fue primero, el huevo o la gallina?

He aquí, por primera vez en la historia, una obra de teatro que consiste en que el huevo se para frente al espejo y lo que ve reflejado al otro lado del espejo es la gallina.

Kikirikí, terció el gallo.

