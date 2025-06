De la Redacción

Periódico La Jornada

Sábado 21 de junio de 2025, p. 5

En la falda de la sierra de Tepehuanes, Durango, un grupo de mujeres trabaja para preservar uno de los patrimonios musicales más antiguos del norte de México: el canto cardenche.

El ensamble Mujeres Cardencheras, liderado por Alma Leticia Montenegro García, fue seleccionado por la convocatoria Músicos Tradicionales Mexicanos 2024 para transcribir a notación musical 40 canciones cardenchas que han recopilado a lo largo de su carrera.

Junto con María Guadalupe Ríos Herrera y Catalina Bañuelos Chávez, Montenegro desarrolla el proyecto Antología del tasajo cardenche serrano, el cual busca que su canto, lleno de historia, melancolía y belleza, no se pierda en el olvido.

El canto cardenche es una tradición musical que se ha transmitido de generación en generación de manera oral, lo que ha permitido que se mantenga vivo durante más de 300 años. Sin embargo, la falta de registros formales y la disminución de los intérpretes originales han puesto en riesgo su supervivencia.

El canto cardenche no tiene registros formales porque es espontáneo, no improvisado en el sentido convencional. Lo heredamos de nuestras abuelas, escuchándolo en las calles, iglesias y funerales. No había partituras, era todo de oído , comenta Montenegro.

Su transmisión oral, añade Alma Leticia, representa uno de los principales desafíos del proyecto: convertir un canto libre, sin métrica fija en un sistema de notación tradicional.