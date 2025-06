El códice mestizo se hizo con el conocimiento de Martín de la Cruz, un médico naturalista, y de Juan Badiano, los dos indígenas mexicanos. Cruz no sabía leer ni escribir, pero tenía todo el conocimiento para hablar del tema.

Reinterpretaciones artísticas

En estas nuevas miradas que se exhiben en el Foro Dahlia del Jardín Botánico en Ciudad Universitaria 43 artistas aportaron obras que reinterpretan una selección de las especies nacionales. La mayoría de piezas son de mujeres, pues solamente participan dos hombres, que utilizaron técnicas como bordado, cianotipia, collage o acuarela para ilustrar su uso a través del tiempo.

Verán la expresión artística de estas plantas, muchas de ellas siguen vigentes en el presente , dice la especialista para invitar al recorrido especial Un viaje por el Códice de la Cruz-Badiano los sábados 21 y 28 de junio a las 11:30 horas, el cual tienen un costo de 70 pesos y al que los interesados se pueden registrar en el número de Whatsapp 56-1405-4445.

Los visitantes van a tener en principio el conocimiento sobre uno de los códices más antiguos que existen sobre las plantas originales en México, y las van a conocer a través de 43 obras que ilustraron con diferentes ojos, y van a saber su importancia, sus nombres en náhuatl y los nombres con que los conocemos en la actualidad.

También van a encontrar una pequeña sección de cómo se venden estos remedios en los mercados, fragmentados y en compuestos, para que puedan ubicarlas. En conjunto, hay algunos ejemplares vivos para identificarlos junto al cuadro que hicieron los artistas, por ejemplo begonias, toronjil, tule o toloache.

En entrevista, Linda Balcázar comentó que el conocimiento en los mercados es muy interesante , porque las personas siguen recurriendo a los remedios tradicionales, al igual que en la época prehispánica, a pesar de los siglos de por medio. Va mucha gente que consume las plantas; aunque parezca increíble, en la ciudad se utiliza mucho .

Ahí venden los compuestos medicinales con un sistema de identificación complejo; hay personas que llevan mucho tiempo vendiendo y tienen el conocimiento de cómo combinar a partir de cuadros básicos . Además, muchas se apoyan en las fuentes bibliográficas.

Sin embargo, advierte, es importante tener cuidado, porque algunos principios activos pueden causar algún problema de salud si no se utilizan de manera adecuada. Es importante saber sobre las dosis porque no es lo mismo tomar una taza de té que un litro. Incluso cómo guardarlas para que conserven su principio activo, sus aromas y aceites esenciales. Si no se sabe secarlas todo esto se pierde.

Cuando vienen al Jardín Botánico les platicamos cómo guardar estos ingredientes para que conserven su principio activo, sus aromas y aceites esenciales, y por cuánto tiempo , adelanta.