La obra no sólo confronta los discursos oficiales que han intentado silenciar la masacre de Acteal, sino que ofrece una visión holística del compromiso con la paz y la organización comunitaria. Durante su presentación, el 10 de diciembre de 2024, el periodista Helio Henríquez relató cómo Guadalupe Vázquez, afirmó que el libro nace de la necesidad de dejar un legado a las nuevas generaciones, no sólo como testimonio, sino como una invitación a continuar la lucha desde la no violencia.

Desde 2021, la vida en Tzajalch’en ha sido empujada hacia el colapso: niñas y niños han dejado de asistir a la escuela; el personal médico ha abandonado la zona; los servicios básicos se han vuelto inaccesibles y el control armado sobre el territorio se ha intensificado. Los testimonios de la comunidad revelan un patrón sistemático de represión, al intentar documentar la actuación de los pakales, los pobladores fueron despojados de sus teléfonos celulares y los videos fueron borrados. No sólo se violó su derecho a la libre expresión, sino también su derecho a la memoria, a registrar y defender su historia en un contexto de violencia.

Pero lo aún más alarmante que la violencia en sí, es la sombra que va dejando, el eco de la masacre de Acteal, donde 45 personas fueron asesinadas por paramilitares, retumba con fuerza en estos hechos, de nuevo otra comunidad tzotzil enfrenta la amenaza de una historia de violencia.

En medio del miedo, habitantes de la comunidad de Tzajalch’en eligen un transitar como Las Abejas han señalado con dignidad: el camino de la no violencia. Un camino que no es pasividad ni resignación, sino la organización colectiva, la palabra como escudo, la memoria como resistencia. En las páginas del libro El camino de la no violencia se afirma: Nuestra fuerza está en la verdad, en la memoria, en la palabra que no olvida y que se organiza . Esa fuerza ancestral es la que hoy sostiene a Tzajalch’en.

A pesar de las amenazas, de las detenciones arbitrarias y del abandono institucional, sus habitantes insisten en la justicia. No lo hacen desde la ingenuidad, sino desde una profunda comprensión de lo que está en juego: la vida colectiva, la autodeterminación, la esperanza. Esta resistencia no es nueva, sino parte de un hilo que une generaciones de lucha indígena en Chiapas.

La situación en Tzajalch’en nos atraviesa a todos. No podemos permitir que otra masacre anunciada ocurra bajo el amparo del Estado; las organizaciones de derechos humanos, los medios de comunicación y la sociedad civil tenemos la responsabilidad de visibilizar, denunciar y acompañar. Como bien lo afirman Las Abejas de Acteal en su libro, a lo largo de su historia, la no violencia no significa ausencia de conflicto, sino presencia activa de justicia.

* Maestro