a antropóloga Teresa Rojas Rabiela no canta también como Luis Miguel y que yo sepa no es una notoria bailarina como Madonna. Ya el fundador del sicoanálisis, Sigmund Freud, se quejaba de que los grandes divos del teatro, los espectáculos circenses y el naciente arte cinematográfico contaban con protagonistas que eran mucho más famosos que él y varios de sus distinguidos colegas; anticipaba el coraje que a Mario Vargas Llosa le producía lo que él llamaba La civilización del espectáculo , donde se idolatra a artistillas de segunda división y a pintorcillos y musiquillos de ligas menores. Por supuesto, en México no estamos ajenos a ese padecimiento: en nuestro país se conoce mucho más a ciertas intérpretes de melodías insulsas que a la sin par Rosario Castellanos, notable escritora y poetisa.

En el lejano 1965 ingresé a la Escuela Nacional de Antropología e Historia (ENAH) y en ella me convertí en miembro de una generación de jóvenes especialmente inquieta y de actitudes progresistas. Los miembros de esa generación se hallaban influidos por acontecimientos que se daban en esa época y presagiaban la exigencia de un mundo mejor y con mayor justicia. Era la época del triunfo de la revolución cubana, de la ejemplaridad de la lucha vietnamita y de las tendencias progresistas del papa Juan XXIII, quien impulsó la formación del Concilio Vaticano II. En este marco no fue nada extraño que la generación antes citada fuera notoriamente protagónica en el movimiento estudiantil de 1968.