H

oy se conmemora el tercer aniversario del atroz asesinato de los religiosos Javier Campos Morales y Joaquín César Mora Salazar; la cruel manera en que el crimen organizado irrumpió en la iglesia y acabó con la vida de dos sacerdotes jesuitas consternó a la comunidad internacional y a la vez se transformó en un estandarte para levantar la voz y unirnos como sociedad para trabajar en la construcción de la paz.

Lo sucedido aquel 20 de junio en la comunidad de Cerocahui, en Chihuahua, se convirtió en un parteaguas, que de forma lamentable nos recordó hasta dónde llega el cinismo y la impunidad de los criminales; de acuerdo con testigos, los sacerdotes conocían a su agresor e incluso buscaron dialogar con él para evitar el ataque tanto hacia Pedro Eliodoro Palma Gutiérrez, el guía turístico que buscaron proteger, como hacia ellos; sin embargo, no pudieron lograr nada y en un ataque sin sentido aparente el sicario acabó con sus vidas.

Podríamos cuestionarnos sobre la forma en que reaccionaron; sin embargo, la valentía y decisión de su actuar me recuerda aquella significativa frase de Martin Luther King: No me preocupa el grito de los violentos, de los corruptos, de los deshonestos, de los sin ética. Lo que sí me preocupa es el silencio de los buenos .

¿Debieron desviar la mirada?, ¿negar el auxilio?, ¿o cerrar las puertas ante la desesperación de aquel que pide ayuda? los clérigos continuaron con su vocación de servicio incluso en los momentos más difíciles, siguieron realizando lo que hicieron durante décadas: brindar apoyo, compartir la palabra de Dios y el Evangelio y tratar de evitar las injusticias, pero sobre todo buscar enfrentar la violencia con diálogo y amor.

Frente a una sociedad cada vez más lacerada y donde poco a poco se ha debilitado la esperanza, considero que hoy es necesario trabajar en la restructuración de valores, en el amor al prójimo y en la escucha activa, pero sobre todo entender que una de nuestras mayores debilidades es el silencio y la indiferencia frente a las conductas incorrectas en los diversos ámbitos sociales.

En este aniversario luctuoso recordemos los valores y principios de Javier y Joaquín y no olvidemos que ya no es suficiente con no hacer daño, sino que además debemos comprometernos a luchar contra el miedo y el desinterés para evitar las acciones inapropiadas y alcanzar la tan anhelada paz.

Desafortunadamente, éstas no han sido las únicas muertes perpetradas en nuestro país; en datos presentados en el Informe 2024, del Centro Católico Multimedia (CCM), organización que da seguimiento a la violencia contra miembros de la Iglesia en México, desde 1990 unos 80 sacerdotes católicos han sido asesinados en el país y entre 2018 y 2024 se detectaron cerca de 900 extorsiones y amenazas de muerte contra miembros de la Iglesia católica, además de 10 sacerdotes asesinados y un promedio de 26 templos atacados por semana.