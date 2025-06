Se trata, explicó, de un padecimiento crónico que en sus primeras etapas no da síntomas, pero que puede deteriorar gravemente la calidad de vida, por ejemplo, cuando tenemos a una persona que se agita por subir un piso o que tiene pies y tobillos hinchados, podemos sospechar que ya hay un riesgo de insuficiencia cardiaca, y debemos acudir al médico .

La detección oportuna de este mal, enfatizó, es clave, por lo que consideró que los médicos de primer contacto tienen un papel prioritario. Es necesario que tanto doctores de primer contacto como especialistas estén en completa coordinación para que los pacientes no tengan tantos problemas para buscar su atención .

Reconoció que la mayoría de los pacientes con insuficiencia cardíaca presentan un retraso en el diagnóstico, que ocurre no porque no buscaran atención, lo hacen múltiples veces, sino que fueron diagnosticados con otros problemas de salud y eso definitivamente genera que se prescriban tratamientos erróneos, que los pacientes no mejoren y al final se impacta la calidad de vida y en la misma supervivencia de las personas”.