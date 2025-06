No va a pasar, no va a pasar. Ya hay un mecanismo que ha estado trabajando la Secretaría de Hacienda con Pemex para resolver este tema, y también la propia inversión de Pemex. Entonces, no, no va a pasar , garantizó.

A pregunta sobre los adeudos, la afectación a las empresas proveedoras –en particular a las micro y pequeñas que se anunció podrían dejar de operar– y el paro de labores, Sheinbaum rechazó que haya riesgos, pues aseguró que se cumplirá con los pagos.

El lunes, la Amespac advirtió que las operaciones del sector podrían detenerse a partir de julio próximo debido a las deudas acumuladas por Pemex que superaban los 404 mil millones de pesos (unos 20 mil 200 millones de dólares) en el primer trimestre de 2025.