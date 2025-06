Alonso Urrutia y Emir Olivares

Viernes 20 de junio de 2025, p. 3

La presidenta Claudia Sheinbaum salió otra vez en defensa de los comicios judiciales: no luchamos tantos años por la democracia o no propusimos la elección en el Poder Judicial para que acabáramos dando instrucciones a los ministros de la Corte. Yo no voy a hablarle (al presidente de ese tribunal) para darle instrucciones, porque nuestro interés es la autonomía del Poder Judicial .

La mandataria minimizó el impacto que tuvieron las irregularidades detectadas por el INE, pues, dijo, se registraron en menos de uno por ciento de las casillas. Incluso, consideró que habría que ver hasta dónde son las atribuciones del INE, porque normalmente eso lo hace el Tribunal Electoral. El INE toma esta decisión, pero es menos de uno por ciento de todas las boletas que se utilizaron en el país .

Durante su conferencia, se refirió en distintos momentos al proceso judicial y defendió su legitimidad, considerando que ante las críticas sobre la coincidencia entre los candidatos ganadores y los nombres destacados en los acordeones distribuidos, si ese hubiera sido un factor fundamental, todos habrían tenido los mismos votos.