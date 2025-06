De La Redacción

Periódico La Jornada

Viernes 20 de junio de 2025, p. 27

Las autoridades de protección civil reportaron saldo blanco luego de que el huracán Erick impactó la mañana del jueves Pinotepa Nacional, Oaxaca, con categoría 3 en la escala Saffir-Simpson, tras haber alcanzado la noche anterior el nivel 4 (el máximo es 5). Después de tocar tierra la fuerza del meteoro amainó y a las 21 horas de ayer ya era un sistema de baja presión remanente.

La cultura de protección civil y prevención, basada en la difusión de acciones gubernamentales que permitan a la ciudadanía conocer los mecanismos de organización y autoprotección ante desastres, como los que México ha padecido en la época reciente, permitió que un ciclón tan potente como Erick no haya causado una tragedia.

Si bien hay múltiples y cuantiosos daños materiales en diversas poblaciones de Oaxaca, principalmente el saldo tras el paso del ciclón ha sido prácticamente blanco; únicamente en Guerrero, un niño murió ayer por la tarde al ser arrastrado por la corriente al intentar cruzar un río crecido, junto con su madre, en el municipio de San Marcos, en la región de Costa Chica.

En su conferencia matutina, la presidenta Claudia Sheinbaum señaló que las principales afectaciones fueron en la Costa de Oaxaca y la Costa Chica de Guerrero y agradeció a la población porque respondió muy bien a todos los llamados de las autoridades para resguardarse.

Destacó que si bien ya no existe el Fondo Nacional de Desastres Naturales no quiere decir que no haya recursos apartados en el presupuesto público para la atención de fenómenos naturales. Sí existe la prevención de tener en el presupuesto recursos .

Asimismo, resaltó la eficacia que tienen los planes DN-III y Marina, que mediante protocolos bien establecidos permiten auxiliar con prontitud a las comunidades afectadas por los desastres naturales.

Por la tarde, a través de X, la mandataria difundió el reporte de la Coordinación Nacional de Protección Civil (CNPC) en el que se dio a conocer que hasta la mañana de ayer no había pérdidas humanas a causa del meteoro y puntualizó que en Oaxaca hubo daños en 15 tramos carreteros; tres de ellos con cierre total: caseta Mitla-Tehuantepec, autopista Barranca Larga-Ventanilla y vía Pinotepa- Corralero.

La CNPC indicó que un número aún no cuantificado de viviendas sufrieron perjuicios en Santo Domingo Tehuantepec, San Francisco Sola y Santiago Textitlán, además de que un hospital del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) del municipio de Santa María Huatulco tuvo ingreso de agua.

En la bahía principal de Puerto Escondido, integrantes de las cooperativas Cayuqueros y Con Rumbo Fijo expusieron que sus lanchas para actividades recreativas y pesca, con costos de alrededor de 200 mil pesos, sufrieron severos daños, por lo que pidieron ayuda a las autoridades estatales y federales.

En este mismo municipio, quedaron deteriorados 15 restaurantes de la playa Manzanillo y ocho en la de Panteón de Puerto Ángel.

En Juchitán, 2 mil viviendas resultaron afectadas

En Juchitán, demarcación del Istmo de Tehuantepec, el río Loa Perros se desbordó en algunos tramos, anegando varios sectores de la ciudad; autoridades estatales detallaron que unas 2 mil viviendas resultaron afectadas.

En las localidades de San Agustinillo y Agua Blanca, municipio de Santa María Tonameca, prestadores de servicios difundieron que el oleaje y los fuertes vientos impactaron estructuras ligeras en la línea de playa, como una caseta de salvavidas que fue arrastrada por el mar.

Durante las sesiones de los comités estatales para la Evaluación de Daños y Atención de la Emergencia, representantes del IMSS-Bienestar puntualizaron que el hospital de Pinotepa Nacional tiene importantes afectaciones y en los ocho nosocomios del Istmo de Tehuantepec hay filtraciones de agua, sin que se hayan generado anegaciones, ni problemas para los pacientes.

La Coordinación Estatal de Protección Civil y Gestión de Riesgo informó de inundaciones en las localidades de Collantes, Guadalupe, Mártires de Tacubaya y Llano Grande, pertenecientes a Pinotepa Nacional.

Suspendieron 16 vuelos

Asimismo, dio a conocer que miércoles y jueves se suspendieron 16 vuelos en el Aeropuerto Internacional de Puerto Escondido y otros 21 en el Aeropuerto Internacional de Bahías de Huatulco, entre llegadas y salidas.