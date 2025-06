▲ Irapuato, uno de los equipos de gran tradición, no celebró del todo la propuesta debido a que mantiene una disputa legal. Foto @clubirapuato_

Erendira Palma Hernández

Periódico La Jornada

Viernes 20 de junio de 2025, p. a12

Irapuato, uno de los equipos con mayor tradición en el futbol mexicano, tiene la posibilidad de dejar la Liga Premier (Tercera División) y jugar por invitación en la Liga de Expansión Mx; sin embargo, el anuncio navega en la incertidumbre debido a que Selomith Ramírez, propietaria y principal inversionista de la Trinca, supuestamente enfrenta una disputa con el Club Deportivo Irapuato AC, dueño de la marca del equipo.

Si bien se esperaba un escenario de tensión en la asamblea de Liga de Expansión por las diferencias que se han generado entre los dueños de los clubes y los dirigentes del torneo, así como de la Federación Mexicana de Futbol por la suspensión del ascenso y descenso, la reunión despertó también otras polémicas que atañen al llamado circuito de plata y a la Liga Premier, las cuales suelen sufrir por cuestiones financieras.

Aunque se le negó el ascenso a Aguacateros de Peribán, campeón de campeones de la Liga Premier, la Liga de Expansión confirmó que Irapuato jugaría de invitado en ese torneo. Sin embargo, hasta el cierre de esta edición, la Trinca no había emitido ningún mensaje respecto a este privilegio.

El motivo de que no hubiera festejo alguno hasta ese entonces se debía a que Ramírez, dueña de la empresa Healthy People y quien estaba desde 2023 al frente del proyecto de la Trinca, no habría cumplido con los pagos acordados por el uso de la marca, colores, escudo y el estadio Sergio León Chávez, por lo que Club Deportivo Irapuato AC habría dado por terminado el contrato en agosto de 2024. Así, el plantel no tendría un recinto donde jugar.

Juan Manuel Albo, presidente de Club Deportivo Irapuato AC, indicó al diario Sol de Irapuato que permitieron al equipo continuar con esta última temporada para no afectar al proyecto, además de que llegaron a la final de la Liga Premier, la cual perdieron ante Aguacateros.

El Club Deportivo Irapuato AC realizó en 2018 ante el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial una inscripción de nuevo apoderado de la marca del equipo de la Trinca a nombre de Juan Manuel Albo. La asociación registró en 2023 una licencia de uso para Healthy People, de Selomith Ramírez, que tendría vigencia por 10 años, siempre y cuando ambos cumplieran con las obligaciones del contrato, que incluía el pago de licencias.

La Jornada contactó a Tania Lara, representante legal de Healthy People; sin embargo, la litigante señaló que por el momento no podía dar declaraciones respecto a la situación del plantel.

En tanto, el equipo Cimarrones esperaban vender la franquicia a Tampico Madero, al tiempo que el Celaya pretendía mudarse como nuevo equipo a Veracruz. No obstante, la asamblea de la Liga Mx rechazó con ocho votos en contra y seis a favor estos movimientos.

De esta manera, la Jaiba Brava de Tampico Madero seguirá como club invitado en la Liga de Expansión, aunque no tendrá voz ni voto en las asambleas. Ante esta situación, tanto Cimarrones como Celaya solicitaron que sus casos sean revisados por la asamblea de la Federación Mexicana de Futbol, la cual podría aprobar la compraventa de la franquicia de Sonora, así como la mudanza de los Toros.

Entre los equipos que votaron en contra se encuentran los seis planteles –Leones Negros, Cancún, Atlético Morelia, Atlético La Paz, Venados de Yucatán y Mineros de Zacatecas– que mantienen una demanda contra la Federación Mexicana de Futbol ante el Tribunal de Arbitraje Deportivo por la suspensión del ascenso y descenso. Cimarrones y la Jaiba Brava fueron parte de los cuatro planteles que desistieron en la disputa legal.

En la reunión también se acordó el proceso de certificación para cumplir con los requisitos que les permitieran ascender a Primera División, el cual comenzará en junio y culminará en septiembre. Para que exista la posibilidad del ascenso, al menos cuatro planteles deben cumplir este requisito y por ahora sólo la tienen Atlante y Leones Negros.