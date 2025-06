El Departamento de Seguridad Nacional (DHS, por sus siglas en inglés) respondió que la presencia de vehículos en los alrededores del inmueble y su posterior retirada no tenía relación alguna con la franquicia , y que los elementos que estaban en el lugar no eran del ICE, sino del Servicio de Aduanas y Protección de Fronteras (CBP). Por su parte, el ICE confirmó en X que nunca estuvieron ahí .

Se siente como una traición al cien por cien. Nací y crecí aquí, los he apoyado toda mi vida y que no salgan a respaldarnos en estos momentos es una locura , reprochó.

Ante esta problemática, el sábado la cantante Nezza ignoró una presunta solicitud del equipo para interpretar el himno nacional en inglés, y en su lugar lo cantó en español.

Este es mi momento para mostrarle a todos que estoy con ellos, que tenemos voz y que lo que está ocurriendo no está bien. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho, no me arrepiento de nada , declaró la cantante de 30 años a The Associated Press.

El Dodger Stadium tiene una larga historia con las comunidades migrantes de Los Ángeles. Muchos lucen con orgullo las camisetas azules del equipo como una extensión de su amor por la ciudad y asisten a noches de celebración cultural dedicadas a comunidades mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas y otras, incluso de fuera de América Latina. La base de aficionados de los Dodgers es mayoritariamente latina, y el equipo es de los pocos que ofrecen transmisiones en español por televisión.

La franquicia también ha sido reconocida por contratar talento diverso a lo largo de su historia, incluyendo a Jackie Robinson (primer jugador negro en las Grandes Ligas), Fernando Valenzuela (ícono mexicano que trascendió el beisbol) y Chan Ho Park (primer coreano en llegar a la liga).

Ayer se realizó en el duelo ante Padres la Noche de la herencia negra, acto que celebra la cultura y las contribuciones de la comunidad afrodescendiente en la ciudad.

Pero la relación también ha tenido momentos de tensión: algunos residentes mexicano-estadunidenses y latinos siguen resentidos por el desalojo forzoso de familias en los años 50 para construir el estadio, en la zona conocida popularmente como Chávez Ravine, complejo barrial donde habitaron familias mexicanas.

Por otra parte, el estratega republicano Mike Madrid comentó ayer que quienes criticaron el silencio del equipo podrían haberse apresurado. Las críticas contra la organización de los Dodgers parecen haber estado equivocadas, o mal enfocadas en el mejor de los casos. Esto representa un gran paso por parte de una organización importante con una marca de alcance global. No hemos visto algo así de ninguna entidad comparable , escribió en X.

Este giro probablemente fue una decepción para el comentarista conservador Clay Travis, quien, en respuesta al himno en español interpretado por Nezza, dijo en Fox News que sería increíble si ICE realizara una redada en el estadio.