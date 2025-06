▲ Actualmente, Martínez trabaja en reactivar a la Filarmónica del Valle de México, proyecto con el que busca intervenir en municipios marginados del estado de México. Foto Germán Canseco

Lo más emblemático de ese viaje, asegura, fue la presentación que hicieron en Tuzla, la segunda ciudad más poblada de Bosnia, símbolo de la resistencia multicultural al ser la única que no permitió la desintegración étnica.

“Fue impresionante hacer un concierto para sobrevivientes de la guerra. Interpretamos la Suite huasteca, de Jesús Echeverría, y algunos ancianos, en su mayoría musulmanes, se levantaron a bailar con sus danzas tradicionales. Allí entendí que valió la pena tanto esfuerzo: la música no puede ser ajena al dolor.”

Tal periplo fue a instancias del Festival de Invierno de Sarajevo, uno de los más emblemáticos de Europa, que en aquella ocasión estuvo dedicado a México y del cual, informa el director, acaban de recibir una nueva invitación.

Hijo adoptivo del violinista Daniel Burgos, concertino de la Orquesta del Teatro de Bellas Artes por más de tres décadas y de la que hoy es la Orquesta Filarmónica de la Universidad Nacional Autónoma de México, Ricardo Martínez descubrió su vocación a los 4 años en una función de El lago de los cisnes en el Palacio de Bellas Artes, dirigida por Enrique Diemecke.

Allí supe que quería ser director de orquesta. Lo más importante para mí no son los aplausos banales, sino poner mis manos y la música al servicio de las causas sociales, con un enfoque internacional y hacia la diversidad cultural. Lo corroboré en Srebrenica, el lugar del genocidio.

Pero su camino no fue fácil: “En el Conservatorio Nacional quitaron la carrera de dirección con el argumento de que no había nivel. Primero me fui a Veracruz, gracias a una beca de la Sociedad Internacional de Valores de Arte Mexicano AC, y de allí di el salto al Conservatorio de Praga, gracias a que el maestro Luis Herrera de la Fuente (1916-2014) –uno de los más grandes directores mexicanos– me costeó el primer semestre.

Pude acabar la carrera gracias a mi trabajo paseando perros. Nunca tuve una beca del Fonca ni del Conaculta. Eran tiempos en los que gobernaba la mafia en el poder también en la cultura.

Empero, su tesón le permitió acercarse a grandes maestros y figuras de la música internacional, considerando entre sus principales mentores a Ondrej Lenard y Jorma Panula, leyenda viva de la dirección orquestal.

Esa misma terquedad lo llevó en 2011 a convertirse en el director mexicano más joven en debutar en el Carnegie Hall . Lo hizo gracias a un promotor que conoció en Europa. Cuando me invitó a actuar en Nueva York pensé que sería en una galería o una biblioteca, y pues resultó que no .

Pese a sus logros, Ricardo Martínez forma parte de esa larga lista de artistas que no son profetas en su tierra: Así sucede con los que no pertenecemos a la mafia en el poder. Cambió el sexenio, pero en cultura siguen los mismos .

Actualmente, coordina un libro con testimonios del genocidio en Srebrenica, que será publicado este año para conmemorar el 30 aniversario de ese negro episodio.