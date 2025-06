La ex candidata a ministra Dora Alicia Martínez Valero interpuso un juicio para impugnar la presunta omisión del INE, porque no le entregó copias certificadas de las actas de la jornada del 1º de junio que solicitó tras concluir los cómputos distritales de la elección judicial.

Consideró que el proyecto presentó una visión reduccionista , ya que la no entrega de la documentación dentro de los plazos legales impide a la ex candidata impugnar y la coloca en estado de indefensión para promover los juicios. Esto dificulta que las candidaturas detecten y documenten irregularidades que podrían constituir causales de nulidad de la elección , alertó.

Otálora coincidió con él. Apuntó que Martínez Valero solicitó copias certificadas del cómputo de cada uno de los 300 distritos electorales al INE y éste no ha acreditado la entrega de dicha información. Soto refutó que el INE respondió y no fue omiso, y si gustó o no, favoreció o no, sería tema de otra impugnación . Con su voto de calidad, el proyecto de sentencia de Fuentes fue aprobado tres contra dos.

Donde sí hubo unanimidad fue respecto al reclamo de una persona porque el ex presidente Vicente Fox llamara a no votar en la elección judicial. El pleno resolvió que los dichos del ex mandatario estaban protegidos por la libertad de expresión.