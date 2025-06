Fabiola Martínez y Lilian Hernández

Periódico La Jornada

Jueves 19 de junio de 2025, p. 7

En una jornada de enredos, el Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) no pudo establecer ayer cuántos candidatos ganadores de una magistratura de circuito estarían impedidos de recibir su constancia de mayoría por no tener el promedio académico establecido en la Constitución.

De manera preliminar, la consejera presidenta, Guadalupe Taddei, nombró anoche a dos personas en esa situación, con 7.9 de promedio en la licenciatura en derecho, y no 8 como mínimo; pero incluso ahí habría problemas, porque el INE no tiene el expediente del candidato beneficiado con este movimiento, el que obtuvo segundo lugar en la elección del 1º de junio pasado.

Cabe destacar que en este proceso extraordinario el INE no fue el responsable de revisar a los aspirante, lo hicieron los comités de evaluación de los tres poderes de la Unión y/o el Senado, instancia que entregó al órgano electoral las listas de candidatos y más tarde los expedientes.

Si bien por la mañana declaró la validez de esta elección en decisión dividida (seis votos contra cinco), tal como ha ocurrido con las cuatro anteriores de los comicios judiciales, la confusión se generó porque antes de expedir las constancias de mayoría debe hacer una revisión de elegibilidad de cada triunfador en las urnas, y lo primero que encontraron algunos consejeros fue que el área jurídica del INE tomó el criterio de convertir el 7.9 a 8. El INE no puede redondear, o sea, no podemos negociar calificaciones , dijo el consejero Uuc-kib Espadas al solicitar a los creadores del proyecto de acuerdo no hacer afirmaciones con tal alcance, con tal soltura, porque acá se trata de una elección en la que se están entregando aproximadamente 56 por ciento (de triunfos) a mujeres y 44 por ciento de hombres .

La Constitución dice que para ser electo magistrada o magistrado de circuito, así como jueza o juez de distrito, se necesita tener título de licenciatura en derecho y haber tenido un promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente y de nueve puntos o equivalentes en las materias relacionadas con el cargo al que se postula en la licenciatura, especialidad, maestría o doctorado .

Hoy sigue el debate

Aunque previamente la consejera Carla Humprhey había dicho que 34 personas no avalarían lo relacionado con el promedio en la especialidad para la que compitieron (laboral, administrativo, penal, etcétera), esto se puso a revisión otra vez y se citó para reanudar la sesión hoy a las 10 de la mañana.