Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 19 de junio de 2025, p. 6

La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo garantizó que el programa de su gobierno para regularizar viviendas invadidas no afectará a sus legítimos propietarios.

La propiedad privada está resguardada, eso es por Constitución, y nosotros la vamos a resguardar. No se trata de quitarle una vivienda a quien le pertenece, eso tiene que quedar muy claro y que no haya duda respecto a eso , enfatizó.

Durante la mañanera de ayer, se le planteó el tema tras la polémica que se dio por el proyecto presentado el lunes por el titular del Infonavit, Octavio Romero, para que quienes han ocupado o invadido casas abandonadas se hagan de las mismas a través de rentas con opción a compra a precios bajos.

Al respecto, la mandataria aclaró que no se despojará a nadie de su hogar y que el objetivo es regularizar 800 mil viviendas en situación irregular, de abandono u ocupadas. Detalló que se hará un censo para aclarar cuál es el estatus legal de las más de 800 mil viviendas emproblemadas .

“Tenemos un plan para construir un millón 100 mil casas (en el sexenio), y hay 800 mil viviendas construidas, imagínense, que la gran mayoría no estaban ocupadas por quien tuvo su crédito, o de plano no hubo y se construyeron. Tenemos que clarificar esa situación, no cerrar los ojos y decir: ‘No pasa nada’.