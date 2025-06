También figuran ex gobernadores y ex funcionarios públicos, como Marco Antonio Mena, ex mandatario de Tlaxcala y ex militante del PRI, propuesto para el consulado en San Francisco, California; y Carlos Iriarte, también de origen priísta, postulado para Boston, Massachusetts.

Entre las postulaciones destaca la del general Luis Rodríguez Bucio, ex comandante de la Guardia Nacional y ex subsecretario de Seguridad Pública, propuesto para el consulado de México en Dallas, Texas.

La Comisión Permanente del Congreso de la Unión recibió anoche un listado con 10 propuestas de nombramientos consulares enviadas por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. En el documento se incluyen cuatro diplomáticos de carrera, cuatro políticos cercanos a Morena y dos ex militantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI), quienes representarían a México en ciudades de Estados Unidos, Canadá y Brasil.

Asimismo, Neftalí Said Pérez, ex coordinador del programa Jóvenes Construyendo el Futuro, fue propuesto para San José, California; mientras Donají Alba, militante de Morena y ex presidenta de la Comisión de Honor y Justicia del partido, fue postulada para el consulado en Raleigh, Carolina del Norte.

Marcos Bucio, ex cónsul de México en El Paso, ex diputado del PRI y vocero en la campaña presidencial de Francisco Labastida, así como ex subsecretario de Educación Básica durante la primera parte del gobierno de Andrés Manuel López Obrador –en el que también fue secretario general del Instituto Mexicano del Seguro Social–, se perfila como nuevo cónsul en Nueva York.

Los cuatro diplomáticos de carrera incluidos en las propuestas son: Rafael Eugenio Laveaga Rendón, para Atlanta, Georgia; Claudia Velasco Osorio, para Sao Paulo, Brasil; Iván Roberto Sierra Medel, para Toronto, Canadá, y Julián Adem Díaz de León, para Vancouver, Canadá.