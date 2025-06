Captar mayores inversiones de Alemania

Sheinbaum declaró que también conversó con el canciller de Alemania, Friedrich Merz, sobre la inversión en el sector farmacéutico, pues hay importantes empresas alemanas en el ramo. Conversaron sobre el proyecto en México de captar mayores capitales en esta división de diversas empresas nacionales y extranjeras, de las compañías automotrices alemanas asentadas en nuestro país.

Se refirió a la reunión bilateral con el primer ministro canadiense, Mark Carney, con quien habló de la necesidad de fortalecer el tratado comercial de América del Norte; coincidieron en que en los tres países (incluido Estados Unidos) este tratado es ley y no podría cancelarse aduciendo razones de seguridad. Hablaron también de los permisos para trabajadores mexicanos en Canadá.

Lazos fuertes con Brasil

Sheinbaum comentó que con el presidente de Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva acordó que su secretario de Comercio pudiera visitar México en agosto para reunirse con funcionarios de la Secretaría de Hacienda para establecer las áreas de complementariedad de nuestras economías y fortalecerse mutuamente.