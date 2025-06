Emir Olivares y Alonso Urrutia

Periódico La Jornada

Jueves 19 de junio de 2025, p. 3

El mandatario Donald Trump admitió que muchas familias mexicanas trabajan por el bien de Estados Unidos, luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo le mencionó en una llamada telefónica la importancia de reconocer a los connacionales que llevan años viviendo y laborando día a día por el bienestar del vecino país del norte.

Así lo dio a conocer la jefa del Ejecutivo federal en su conferencia matutina de ayer, en la que planteó que propuso al estadunidense un acuerdo general de ambos países en tres temas: seguridad, migración y comercio. Él estuvo de acuerdo .

Tras ausentarse dos días del país por su participación como invitada especial en la 51 cumbre de líderes del G-7, que se realizó en Canadá, en la mañanera de ayer en Palacio Nacional Sheinbaum Pardo dio algunos detalles de la conversación telefónica que tuvo con Trump, quien abandonó de manera intempestiva el encuentro a causa de la tensa situación que se enfrenta en Medio Oriente.

“Le mencioné la importancia de reconocer a los mexicanos en Estados Unidos. Familias mexicanas que llevan años viviendo, que trabajan por Estados Unidos; él sabe de estas familias, dijo: ‘Es cierto, hay muchas familias mexicanas que trabajan por el bien de nuestro país’.”

Como parte de las actividades de Sheinbaum y Trump en el G-7, se tenía pactada para el martes la primera reunión bilateral entre ambos y las delegaciones de secretarios de Estado que los acompañaban. Sin embargo, el encuentro se suspendió por la inesperada marcha del magnate a Washington.

Ante ello, se acordó la conversación telefónica. “Primero, se disculpó por no poder desarrollar esta reunión bilateral. Incluso me dijo: ‘¿No puede pasar por Washington de regreso a México?’ Le dije: ‘Bueno, no… no lo tengo planeado y, además, hay muchas cosas en México, pero ya en otra ocasión habrá la oportunidad de reunirnos’”, detalló.

La mandataria aprovechó la llamada con el republicano –que duró 20 minutos– para hacerle ver que desde su llegada a la Casa Blanca, el pasado 20 de enero, se han logrado varios acuerdos particulares, por ejemplo, que hay una frontera más segura y en migración los flujos se han reducido.

En esos dos temas, nosotros queremos que incluya a las familias mexicanas en Estados Unidos, ya se estaría viendo con el Departamento de Estado .

En tanto, un pacto en materia comercial, sostuvo, no tendría relación con que se mantenga el T-MEC, el cual se revisará por los tres países en 2026.

Ebrard se reunirá con su homólogo el viernes

“El viernes va Marcelo Ebrard (secretario de Economía) para reunirse de nuevo con el titular de Comercio (Howard Lutnick) para avanzar en los temas de comercio que tenemos pendientes (…) es fundamental para dar certidumbre de largo plazo.”

Sheinbaum Pardo reconoció que por el momento no se tiene planeada una futura reunión presencial con el magnate y no descartó la posibilidad de invitarlo a México, aunque acotó: lo importante es que se llegue al acuerdo .

A pregunta sobre las declaraciones del hijo del magnate, Eric Trump, quien señaló que si México disparara misiles a Estados Unidos, sería decapitado en cuatro segundos –en una especie de comparación con la situación entre Irán e Israel–, la Presidenta evitó hacer comentarios y en cambio destacó que se está construyendo un acuerdo y una buena relación con el gobierno estadunidense.

Criticó que sus opositores hayan intentado engañar a la gente al aludir que Trump se marchó de la cumbre para evitar un encuentro con su par mexicana. Su retiro, agregó, fue por la situación en Medio Oriente.

“No sabemos ni qué adjetivo ponerles, pero es mucha ignorancia (…) buscan que la vaya mal a México para que le vaya mal al proyecto que representamos. Es una posición muy antipatriota.”