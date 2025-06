E

n su intento por justificar su más reciente andanada en contra de Irán, el genocida Benjamin Netanyahu (con el clásico tono histérico que lo caracteriza) aseguró que dio la orden de lanzar misiles y drones, y desplegar aviones militares para, de forma preventiva , bombardear Teherán y otras ciudades iraníes, porque, según dijo, es inminente que esa nación utilice armas nucleares en contra de Israel, lo que a todas luces es una más de sus inagotables patrañas, pues esta denuncia (léase mentira descarada) la repite como loro desde hace no menos de cuatro décadas.

Distintos medios internacionales han documentado el carácter repetitivo, agresivo y monotemático (siempre con disfraz de mártir por la causa judía ) de este detestable personaje, quien desde sus distintos cargos políticos (de embajador de Israel ante la ONU en 1984 a su actual posición de primer ministro) ha repetido hasta el cansancio su versión sobre la inminente posesión y uso de armas de destrucción masiva por parte de Irán, y a pesar de que a lo largo de los años se ha demostrado exactamente lo contrario, el gobierno estadunidense en turno convenientemente no deja de comprar su bulo.

Por enésima ocasión, Netanyahu fue desmentido por los propios servicios estadunidenses de espionaje. Días atrás, la directora de Inteligencia Nacional, Tulsi Gabbard, testificó ante el Congreso y no dejó lugar a dudas sobre el programa nuclear de Irán , pues, dijo, el país no está construyendo un arma nuclear y su líder supremo no ha vuelto a autorizar el programa, que se encontraba inactivo a pesar de que había enriquecido uranio a niveles más altos (Univisión). Además, las evaluaciones de inteligencia de Estados Unidos (concluyen) que Irán no sólo no está buscando activamente un arma nuclear, sino que está a (cuando menos) tres años de poder producirla (CNN).