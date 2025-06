Urge a frenar guerras incitadas por Occidente

l régimen sionista de Israel hizo víctima a Irán de un ataque preventivo , aduciendo que estaba fabricando armamento nuclear, con el cual pondría al mundo en condición de alto riesgo. Como siempre, Tel Aviv se dijo agraviado y argumentó que sólo estaba defendiéndose.

Benjamin Netanyahu arguyó el 15 de julio de 2025: No tendremos un segundo holocausto, un holocausto nuclear. Ya tuvimos uno en el siglo pasado. El Estado judío no permitirá que se cometa otro contra el pueblo judío. No va a suceder . Más tarde invocaría un viejo libro religioso que sólo es válido para el pueblo elegido y lo autoriza a matar a todo aquel que considere pone en peligro sus intereses.

La respuesta iraní fue de fuertes dimensiones, al grado de que muy pronto el premier israelí pidió a su patrocinador principal, el gobierno de Estados Unidos, que interviniera directamente en el conflicto armado.

Donald Trump reaccionó de inmediato, dejó plantados en Canadá a sus colegas del Grupo de los Siete (G-7) e invitados, para regresar de urgencia a la Casa Blanca y tomar el comando de su guerra.

Ya antes había quedado claro que la prolongación del genocidio en Palestina es decisión de la Organización del Tratado del Atlántico Norte encabezada por Estados Unidos. Se volvió a patentizar ese hecho en Irán.

Hasta ahora, el magnate se había hecho pasar por mediador , tanto en Ucrania como en Palestina, pero la gravedad de que lo ocurre con el tema iraní lo obligó a desenmascarase. Reclama nada menos la rendición incondicional y acercó portaviones a la zona bélica.

Se mueve, dice la prensa, entre su proyecto MAGA (Make America Great Again) y su acrónimo TACO (Trump Always Chickens Out, es decir, Trump siempre se echa para atrás). Sin embargo, el mandatario estadunidense está recibiendo una gran lección de sus conciudadanos que le recuerdan: no eres rey.

La tercera guerra mundial asoma sus grandes orejas de monstruo nuclear. Los actores de este drama juegan con los derechos de la humanidad entera. Urge la solución pacífica, que no es otra que poner fin inmediato a las guerras impulsadas por Occidente y fortalecer la autoridad de los organismos de Naciones Unidas encargados de regir la convivencia civilizada.

José Enrique González Ruiz

Felicita a Luis Hernández por su artículo Música y protesta magisterial

Las canciones, como otras expresiones artísticas, siempre han acompañado a las movilizaciones populares, pero las reseñas de los medios prácticamente nunca lo constatan.

Por ello saludo el artículo de Luis Hernández Navarro publicado el martes pasado en La Jornada, Música y protesta magisterial , en el que se refiere al tema.

Compositores e intérpretes de las canciones políticas en México, desde Concha Michel hasta los de nuestros días, dan cuenta de que existe explotación y miseria propinada por las clases dominantes.

Anthar López

Rechazan reforma al estatuto universitario de la UAEMéx

Los estudiantes de la totalidad de facultades y la mayoría de los Centros Universitarios y Unidades Académicas Profesionales de la Universidad Autónoma del Estado de México (UAEMéx) han estado en paro desde el 29 de abril con demandas específicas, como la suspensión de la elección de rector/a por múltiples irregularidades, así como que se lleve a cabo por un proceso electoral democrático.