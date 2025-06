▲ Algunos lloraron al oír el mensaje de la ex mandataria: pueden encerrarme, pero no pueden encerrar a todo el pueblo argentino. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos . Foto Xinhua

Stella Calloni

Corresponsal

Periódico La Jornada

Jueves 19 de junio de 2025, p. 23

Buenos Aires. En una histórica marcha pacífica, calculada en más de medio millón de personas sólo en esta capital –sin contar los miles en las provincias– la emoción estalló ayer en la multitud cuando se escuchó la voz de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner (2007-2015); en un mensaje desde su casa, donde cumple prisión domiciliaria y condenada además a proscripción política de por vida, la ex mandataria renovó las esperanzas populares al asegurar: vamos a volver, vamos a volver, pero con más sabiduría y con más unidad ; y agregó: donde me toque estar, en la trinchera que sea, voy a seguir haciendo todo lo que esté a mi alcance para estar con ustedes .

Fue un llamado a toda la militancia a la unidad del peronista Partido Justicialista, del que es titular hasta ahora, mientras está en discusión el fallo de la Corte, que será llevado ante los organismos internacionales competentes; en tanto, juristas de distintos sectores consideran que el expediente podría anularse por las gravísimas irregularidades que contiene.

Fueron muchos los manifestantes que no pudieron contener el llanto al escuchar a la ex mandataria, cuyo mensaje transmitió esperanza. Los que están asustados no somos nosotros, son ellos , dijo Fernández de Kirchner, mientras el Vamos a volver repetido por la multitud definía un antes y un después de esta fecha.

Dicho en la Plaza de Mayo, donde nació el peronismo, el 17 de octubre de 1945, cuando miles de obreros llegaron desde los grandes cordones industriales para rescatar al entonces secretario de Trabajo, coronel Juan Domingo Perón, detenido por su defensa de los trabajadores y que cambió la historia. Hoy se produjo una similitud con aquellos momentos.

Y allí nacieron al mundo también las Madres y Abuelas de Plaza de Mayo en 1977, que con un pañuelo blanco en la cabeza desafiaron solitarias a la más brutal dictadura que conoció el país (1976-1983) reclamando por sus hijos desaparecidos y que hasta hoy son un símbolo de lucha contra la impunidad en el mundo. Esas madres que también estaban ayer en la plaza.

Algo de esto se siente por estas horas. Un pueblo reclamando por un fallo, indigno de un país que comenzó su transición democrática en 1983 después de años de regímenes militares y que reclama por la prisión injusta e ilegal de Fernández de Kirchner.

No es poco reunir un millón de personas o más en todo el país, bajo amenazas del gobierno del presidente Javier Milei, que no sólo ha destruido todas las organizaciones que protegían a la población y cercenado los derechos logrados.