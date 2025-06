Jim Cason y David Brooks

Corresponsales

Periódico La Jornada

Jueves 19 de junio de 2025, p. 21

Washington y Nueva York. El presidente Donald Trump se reunió con sus asesores en la sala de situaciones de la Casa Blanca esta semana para evaluar si bombardea una zona metropolitana de 17 millones de personas en Irán, pero encontró tiempo la noche del martes para avisarle al mundo que, entre decisiones de vida y muerte, él personalmente se estaba encargando de otro asunto muy importante para todos.

Es mi gran honor anunciar que estaré instalando dos bellas astas de banderas de cada lado de la Casa Blanca, norte y sur , escribió el mandatario en su red social. Es un regalo mío de algo que siempre ha estado faltando en este lugar magnífico .

En el mundo de Trump, siempre hay sorpresas y cambios inesperados de agenda (aun por su propio equipo). La mañana de ayer, el republicano apareció en el jardín de la Casa Blanca para tomarse fotos con trabajadores de construcción mientras grúas enormes empezaron la instalación de las astas. “Siempre he dicho, por qué no tiene una asta. Esta es tal vez la [asta] más grande que jamás verán, es usada… son las mejores astas de todo el país, del mundo realmente”. Explicó que los trabajadores levantarían los mástiles a eso de las 11 de la mañana –y comentó a los medios a su alrededor que podría haber usado otra palabra que empieza con e pero decidió que mejor no para evitar bromas. Es un proyecto muy excitante para mí , concluyó.

Es muy patriótico. Estamos haciendo las cosas bien como país , comentó el mandatario ante la prensa poco antes de descarrilarse y atacar al presidente del banco central –la Reserva Federal– declarando: no es una persona inteligente .

Los periodistas en el evento de las astas –a quienes Trump de nuevo atribuyó que son redactores de “fake news”– tenían otras preguntas. ¿Podría sólo responder si se está acercando, o Estados Unidos se está acercando, a atacar las instalaciones nucleares de Irán , preguntó uno.

No piensas en serio que voy a responder a esa pregunta , dijo y agregó: Podría hacerlo, podría no hacerlo. Nadie sabe qué es lo que voy hacer .

Comentó que “Irán tiene muchas dificultades. Y quieren negociar. Yo dije: ‘¿por qué no negociaron conmigo antes?’ Toda esta muerte y destrucción… Podrían haber salido muy bien. Tendrían un país; es muy triste observar esto”. El reportero preguntó si era demasiado tarde para evitar todo eso. Nada es demasiado tarde , respondió.

Poco después, aseguró que un acuerdo aún puede lograrse , y afirmó –sin dar pruebas– que Irán estaba a pocas semanas de tener un arma nuclear .