En este contexto, The Wall Street Journal publicó que el presidente Donald Trump informó ayer a sus asesores que aprobó planes para atacar a Irán, pero que los está retrasando para ver si Teherán da marcha atrás a su programa nuclear.

La república islámica lanzó el miércoles una nueva salva de misiles hipersónicos, así como un enjambre de drones, y sus autoridades militares sostuvieron el Domo de Hierro israelí no es impenetrable , informó la cadena catarí de noticias Al Jazeera, y también los confirmó la televisión iraní.

Al cierre de esta edición, Israel reportó un saldo de 32 heridos. Irán no publicó reporte de daños.

La televisión iraní confirmó que el reactor de agua pesada de Arak fue atacado, resaltó que no había ningún peligro de radiación y que las instalaciones fueron evacuadas antes del ataque.

Afirmó que “la nación iraní se opone firmemente a una guerra impuesta, tanto como se negará a una paz impuesta.

La gente inteligente que conoce Irán, la nación iraní y su historia, nunca hablará a esta nación en un lenguaje amenazante, porque esta nación nunca se rendirá , añadió en un discurso televisado, en el que desestimó las declaraciones amenazantes y absurdas de Trump.

El canciller iraní, Abbas Araqchi, aseguró la noche del miércoles que su país sigue comprometido con la diplomacia (...) menos con el régimen israelí, ilegítimo, genocida y ocupante, que fabricó esta guerra para destruir la diplomacia .

Trump advirtió antier a Jamenei que Washington sabemos dónde se esconde, pero no hay planes para matarlo, al menos por ahora .

En un video dirigido a sus compatriotas, el primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, agradeció el apoyo de Trump en el conflicto, llamándolo un gran amigo de Israel y elogió la ayuda de la potencia norteamericana. En ese contexto, Teherán solicitó otra reunión del Consejo de Seguridad de la Organización de Naciones Unidas.

En una carta, la misión de la república islámica indicó que la situación se ha agravado peligrosamente debido a las crecientes e innegables pruebas de la implicación directa de Estados Unidos en esta campaña ilegal .

Irán convocó a la embajadora de Suiza, país que representa a los intereses estadunidenses en Teherán, por las amenazas de Trump.

La república islámica reportó el miércoles al menos 224 fallecidos por ataques israelíes y unos mil 800 heridos, aunque no ha actualizado la cifra en varios días.

Una organización de derechos humanos en Irán, con sede en Washington, aseguró que al menos 639 personas han perdido la vida y mil 329 sufrieron heridas. No precisó su fuente de información.

Los ataques iraníes contra Israel han causado 24 fallecidos y 647 personas han requerido atención médica.

Por lo pronto, un funcionario estadunidense anónimo reveló que Tel Aviv se está quedando sin misiles interceptores defensivos Arrow, esenciales para contrarrestar los proyectiles balísticos de largo alcance de Irán, señaló The Wall Street Journal.

En tanto, The Washington Post indicó antier, al citar a una persona informada sobre la inteligencia estadunidense e israelí, que según algunas evaluaciones , Israel puede mantener su defensa aérea sólo hasta 10 o 12 días más al ritmo actual de ataques iraníes, antes de requerir que Estados Unidos reponga sus existencias o se involucre más en la guerra, informó The Times of Israel. La fuente también advirtió que, a finales de esta semana, Israel tendrá que seleccionar qué quiere interceptar , y agregó que el sistema Domo de Hierro ya está desbordado .

Ataques a tv e Internet

Irán anunció un refuerzo en las restricciones a Internet tras acusar que Israel desvió la red para fines militares y varias emisiones de televisión en Irán fueron intervenidas con imágenes y llamados al público para salir a las calles a levantarse contra el gobierno.

En tanto, 30 mil turistas permanecen varados en Israel tras el cierre de su espacio aéreo, y el ministerio de Transporte indicó que entre 100 y 150 mil israelíes corrieron la misma suerte en el exterior, pero que serán repatriados pronto.