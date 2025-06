Ap

Jueves 19 de junio de 2025

Los Ángeles. Mientras los aficionados se quitaban las gorras y se ponían de pie para escuchar el himno nacional de Estados Unidos la noche del sábado en el Dodger Stadium fueron sorprendidos por una inesperada interpretación de The Star-Spangled Banner. La cantante de pop latino y R&B Nezza se colocó frente a la multitud, cerró los ojos y lo entonó en español.

Su interpretación de 90 segundos –y un video tras bambalinas que compartió en redes sociales en el que se ve a representantes del equipo desalentándola a hacerlo antes de salir– se volvió viral de inmediato, se convirtió en un momento polémico y decisivo para los aficionados de los Dodgers, muchos de ellos frustrados por la falta de apoyo explícito del equipo hacia las comunidades migrantes afectadas por las redadas de deportación en Estados Unidos, incluyendo numerosos vecindarios en Los Ángeles y sus alrededores.

Las protestas contra los arrestos realizados por agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) han captado atención internacional y se han llevado a cabo, en su mayoría, a pocos kilómetros del estadio.

Nezza afirma que, a pesar del intento de disuasión por parte de la novena, no tomó la decisión definitiva de cantar en inglés o en español hasta que salió al campo y vio las gradas llenas de familias latinas vestidas de azul Dodger.

Este es mi momento para mostrarle a todos que estoy con ellos, que tenemos voz y que lo que está ocurriendo no está bien. Estoy muy orgullosa de haberlo hecho. No me arrepiento de nada , declaró la cantante de 30 años a The Associated Press.

El equipo aún no ha emitido un comunicado oficial respecto a los arrestos ni a las redadas. El mánager Dave Roberts dijo que no conoce lo suficiente del tema como para opinar, pero el bateador de los Dodgers Kike Hernández sí se pronunció en Instagram durante el fin de semana.

Estoy triste e indignado por lo que está ocurriendo en nuestro país y en nuestra ciudad , escribió en una publicación bilingüe. No soporto ver a nuestra comunidad siendo agredida, abusada y destruida. Todas las personas merecen respeto, dignidad y derechos humanos .

La reacción

En su video viral en TikTok se ve a Nezza hablando con un empleado del equipo fuera de cámara, quien le dice: Vamos a cantar el himno en inglés hoy, así que no estoy seguro si eso no se comunicó . Desde entonces, ha recibido una oleada de apoyo por parte de celebridades como Jason Mraz, Kehlani, Chiquis, Ava DuVernay, The Kid Mero, Becky G y más.

No se atrevan a darnos la espalda ahora. Nosotros, como ciudad, los hemos abrazado y necesitamos su apoyo más que nunca. Piensen quién llena su estadio , escribió Becky G dirigiéndose a los Dodgers en su historia de Instagram.

La versión en español que Nezza interpretó, titulada El pendón estrellado, es la traducción oficial del himno nacional. Fue encargada en 1945 por el presidente Franklin D. Roosevelt a la compositora peruano-estadunidense Clotilde Arias.

Nezza cuenta que su mánager recibió de inmediato una llamada de un empleado no identificado del equipo, informando que después del acto ya no serían bienvenidos en el estadio. Sin embargo, los Dodgers dijeron en un comunicado a AP: No hubo consecuencias ni resentimientos por parte de los Dodgers con respecto a su actuación. No se le pidió que se retirara. Estaríamos encantados de tenerla de regreso .

El vínculo

El Ddger Stadium tiene una larga historia con las comunidades migrantes de Los Ángeles.

Muchos lucen con orgullo las camisetas azules del equipo como una extensión de su amor por la ciudad –la novena aún vende camisetas especiales con la leyenda Los Dodgers en su sitio oficial– y asisten a noches de celebración cultural dedicadas a comunidades mexicanas, salvadoreñas, guatemaltecas y otras, incluso de fuera de América Latina. La base de aficionados de los Dodgers es mayoritariamente latina, y el equipo es de los pocos que ofrecen transmisiones en español por televisión.