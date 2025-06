Lo definió como un panel que corresponde quizá a un muro que no saben los arqueólogos dónde estaba exactamente, pero era un programa iconográfico muy grande , el cual es muy posible que registrara contiendas bélicas y a Calakmul como una gran entidad política que tuvo una enorme influencia en amplias regiones”.

En entrevista, la arqueóloga mencionó que la pieza tiene casi 1.20 metros de largo por unos 50 centímetros de ancho y formaba parte de un proyecto escultórico mayor que no se sabe dónde estaba originalmente, pero fue usado por los antiguos mayas como material de construcción del muro de un reservorio de agua.

▲ La laja de piedra caliza representa a un hombre probablemente cautivo y formaba parte de un proyecto escultórico mayor que no se sabe dónde estaba originalmente. Foto cortesía del INAH

La pieza se asocia con la conmemoración y la ostentación del poder de la dinastía gobernante Kaanu’l, a la vez parte de un muro muy grande que festeja las victorias militares sobre una población todavía desconocida en la época en que Calakmul habría sido quizá la ciudad más grande y poderosa de toda el área maya.

Pérdida de valor simbólico

La arqueóloga comentó que haberla encontrada en las excavaciones de una construcción posterior representa que dejaron de tener importancia, ya que los paneles fueron usados nada más como un material de construcción, ya sin valor simbólico .

Kathryn Reese-Taylor refirió que el Proyecto Arqueológico Bajo Laberinto ha identificado varios paneles ubicados en una posición visible “en el agua, debajo de arcilla, lodo, y eran ya parte de una construcción. No recuerdan la victoria de los Kaanu’l, no mostraban su importancia; no tienen el mismo valor en esta época que la que tenían durante el Clásico tardío”.

En estas piedras se ven cautivos: tienen manos atadas, el pelo sin tocado y están casi desnudos. Se les aprecia en posiciones incómodas, con cuellos torcidos. En los estelas los reyes tienen sus ropajes, posiciones muy elegantes. Los cautivos no, tienen posiciones humilladas .

Conjeturó que estos muros fueron muy interesantes en su lugar. Como elemento arquitectónico pienso en el centro del sitio, quizá en la Gran Acrópolis de Calakmul. Estamos buscando dónde estaban. Cada año tenemos más sobre esta narrativa de una contienda muy importante .

Reese-Taylor previó que tras el análisis de especialistas, como el arqueólogo y antropólogo Félix Kupprat, de la Universidad Nacional Autónoma de México, “vamos a saber quién fue el rey durante esta guerra. Estamos en el campo todavía y no tuvimos tiempo para investigar mucho. Yo vi por primera vez el panal limpio hoy (ayer). Parece una gran narración de una guerra muy relevante. Creemos que era una guerra entre los Kaanu’l y alguien más, pero no podemos confirmar cuál era el adversario”.