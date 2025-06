A

medida que el tiempo de gobierno avanza, las zonas con múltiples retos y problemas aparecen en el espacio colectivo. Unos, los principales de ambas categorías, se ciernen sobre la Presidenta misma. Los demás se reparten entre numerosos actores, públicos unos, privados otros. El saber y poder dar el espacio y la atención a todos va dictando la eficacia decisoria de cada uno de ellos. El cómo balancear y enfocar lo que se presenta cada día calificará el desempeño de los múltiples personajes. Durante las últimas semanas, la intensidad de presiones que han surgido, muchas de ellas generadas por agentes precisos, son reflejo de los serios intereses en juego. Los que surgen desde la oposición llevan un claro propósito: sujetar al Poder Ejecutivo, restándole su sólida legitimidad y descarrilarle su ruta. Aunque la constante mostrada hasta ahora no plantea con claridad suficiente la alternativa de modelo, fondo en su intención. No obstante, el ataque no cede, persiste. Lo cierto es que reinciden en cuanto a sus conclusiones y negativos catastróficos. Unificados en advertir la deriva autoritaria que, suponen, matiza toda acción gubernamental. Las exageraciones abundan en señalamientos extremos: dictadura o, incluso, tiranía.