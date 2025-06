El ex mandatario mexicano impulsó desde la sombra esta propuesta en la que se pretendía que el Parlamento español, previa votación en la Comisión de Asuntos Exteriores, se inmiscuyera en la soberanía de otro país, en este caso México, para recriminarle la reforma al sistema de justicia. Algunos grupos, como la coalición de izquierdas Sumar, fueron más allá y señalaron directamente la connivencia de los ex presidentes Ernesto Zedillo y Calderón con las derechas españolas, incluida la extrema derecha y fascista de Vox, para impulsar esta propuesta.

Esta reforma que propone la elección por voto popular de jueces, magistrados y ministros de la Corte Suprema supone un ataque directo a la independencia judicial. Y lo digo con claridad: cuando los jueces están sometidos al vaivén electoral y al poder político de turno dejan de ser garantes de la ley para convertirse en instrumentos del Ejecutivo. Eso no es democratizar la justicia. Eso es polarizarla y politizarla.

El diputado Javier Sánchez Serna (Podemos) apuntó: estamos ante una nueva injerencia de la derecha española en la democracia mexicana. Una derecha española que ahora pone el grito en el cielo ante la posibilidad de que el pueblo mexicano pueda elegir democráticamente a su Poder Judicial, pero que callaba cuando ese Poder Judicial defendía unos intereses claramente de clase y ajenos a la soberanía del pueblo, cuando liberaba narcotraficantes y políticos delincuentes e impedía que los magnates deudores pagaran todo lo que debían al pueblo mexicano .