on momentos definitorios. Trump puede lanzar lo que quiera contra Irán. El problema es que no está solo y hoy se enfrenta a la realidad geoestratégica multipolar: la réplica de Rusia, China y el sorprendente factor Pakistán , mediana potencia nuclear que apoya a Irán (https://bit.ly/3TtYnf6).

Según The Times of Israel, portavoz del atribulado premier jázaro (Khazar; https://bit.ly/3QqemJr) talmúdico escatológico Netanyahu, “la opción más probable que considera Trump sería el uso de bombas gigantes bunker-buster contra la instalación nuclear iraní de Fordo, profundamente enterrada y a la que las bombas de Israel no pueden llegar (https://bit.ly/3HJOV4K)”. Nada nuevo. El excelso analista británico Alastair Crooke (AC) –ex agente del MI6 y ex asesor del canciller de la Unión Europea, el español Javier Solana–, ya había advertido sobre la inexpugnabilidad de la planta nuclear de Fordo que se encuentra a 100 metros subterráneos (https://bit.ly/3SZ87Oi).

Ignoro si las seis bombas de la madre de todas las bombas –el famoso MOAB, que se maneja en inglés como bunker-buster bomb: la madre de todas las bombas– pueda aniquilar a Fordo. Desde ahora, CNN–canal globalista anti-Trump, vinculado a la cábala de George Soros– se refocila alardeando cuántas bombas MOAB serán suficientes para destruir la máxima planta nuclear inexpugnable de Irán con el fin de arrodillar a esta República Islámica. Hoy, en este sitio, se decide parte del destino de la humanidad en el siglo 21.

Según la narrativa sesgada de Occidente , como es normal en cualquier guerra, no se diga en la primera guerra de desinformación global entre Irán y la OTAN –donde el fallido megalomaníaco Netanyahu actúa como vulgar instrumento (sin darse cuenta de ello)–, Trump inventa que Israel va ganando la batalla , cuando la realidad, censurada en Israel y en sus multimedia occidentales que controla, es todo lo contrario, pues han sido horadados humillantemente sus legendarios sistemas de defensa. No es un asunto menor el lanzamiento del MOAB desde los 6 bombarderos B-2 que Estados Unidos ostenta en su base en la isla Diego García, territorio británico del Océano Indico (https://bit.ly/45yN64F).

Netanyahu no le ha hecho ni cosquillas a Fordo, mientras ha infligido daños relativos, que habrá que evaluar, a la multibombardeada planta nuclear de Natanz, y no ha podido hacer nada en la de Arak ni en la de Bushehr –aquí, debido a la presencia disuasiva de personal ruso(https://bit.ly/4ncOSyO)–. Según AC, Fordo es inexpugnable ¿Podrán 6 madres de todas las bombas (mientras no sean nucleares) destruir el proyecto nuclear civil y pacífico iraní?