Celebra cumpleaños 83 de Paul McCartney

Es el cumpleaños 83 de uno de los compositores más grandes que ha tenido la música. Nació como James Paul McCartney el 18 de junio de 1942 en Walton Hospital, Liverpool. Llegó a ser MBE (Member of British Empire), para convertirse en Sir Paul McCartney. Fue integrante del acto más celebrado en la historia musical del siglo XX: The Beatles.

Más de 2 mil 200 artistas han interpretado su mítica canción Yesterday, la rola más grabada en la historia de la música popular. El Guinness World Records lo describe como el compositor y artista más exitoso de todos los tiempos , con más de 100 millones de álbumes y sencillos vendidos.

El 10 de abril de 1970 nos rompió el corazón a los beatlemanos al anunciar su partida del cuarteto inmortal. Debido a ello, siempre ha estado en medio de críticas e imprecaciones, la más doliente, de su gran compañero de genialidades, John Lennon, quien criticó acremente algunas de sus canciones.

Pese a todo, siempre será simplemente Paul, el músico y compositor genial que lleva en sus espaldas toda la fama, leyenda y misticismo que envuelve al cuarteto inglés. Está celebrando 83 años de una vida llena de realizaciones, logros, canciones singulares y actos musicales legendarios.

Una vida digna, absoluta, de haberse vivido. Una leyenda musical.

Beatles forever!

Arturo García Alcocer

Cobros excesivos de CFE

Los cobros excesivos por el uso de luz siguen siendo una constate en CFE. Su justificación siempre serán los vatios que las familias consumimos, la mala conexión que provoca algún corto, una sobrecarga, etcétera; no obstante, para resolver el problema primero ¡hay que pagar!, aunque a la CFE sólo le interesa negociar cantidades que rebasen 30 mil pesos. ¡Vaya forma de resolver el tema de deudores! Dejar crecer las deudas parece su solución.

Hoy en las oficinas en Plaza Saldo, Santa Martha Acatitla, Iztapalapa, intenté resolver un problema de esa índole y no me lo permitieron. No sé si a partir de una petición pública a la directora de la CFE, Emilia Esther Calleja Alor, pueda responder y regularizar una deuda que representa menos de la cuarta parte de los 30 mil pesos que piden para negociar; de lo contrario, no nos dejan mas alternativa que organizarnos con la digna resistencia de los usuarios de energía eléctrica (ANUEE) que se manifiestan cada mes por una tarifa justa, excesivos cobros de la CFE y el servicio como un derecho humano.

No. de servicio 989830501217

Gloria Ángeles Solano